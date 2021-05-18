Вторник, 18 Мая 2021 10:24

АрмИнфо.Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид ответила на письмо президента Республики Армена Саркисяна о скорейшем возвращении всех удерживаемых Азербайджаном военнопленных и гражданских лиц.

Генеральный секретарь ОБСЕ отметила, что внимательно изучила поднятые Саркисяном вопросы, представила их соответствующим структурам ОБСЕ.

"Я продолжаю следить за ситуацией и поддерживаю контакт с сопредседателями Минской группы и Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, поэтому и другим смежным вопросам.

Я знаю, что Вы также обсуждали эти вопросы с Действующим председателем Анн Линде, во время её визита в Ереван в марте. Сопредседатели Минской группы выступили 13 апреля 2021 года с заявлением, в котором также рассматриваются вопросы, поднятые в Вашем письме. Сопредседатели подчеркнули, что необходимы дополнительные усилия для решения остающихся проблем, которые вызывают озабоченность, и создания способствующей установлению прочного мира атмосферы взаимного доверия.

В этом контексте сопредседатели указали на вопросы, связанные с возвращением всех военнопленных и других удерживаемых лиц в соответствии с положениями международного гуманитарного права. Они, так же, как я и другие официальные лица ОБСЕ, будут продолжать следить и поднимать этот вопрос. Институты и структуры ОБСЕ уже тесно сотрудничают с Арменией посредством запланированных работ по всем трем измерениям ОБСЕ.

Надеюсь в ходе своего пребывания на посту Генерального секретаря ОБСЕ ещё более развить и расширить это сотрудничество", - сказано в письме Хельги Марии Шмид.