Вторник, 18 Мая 2021 10:22

АрмИнфо.Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад с визитом.

В ходе встречи один на один, туркменский лидер выразил руководителю Татарстана соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в школе № 175 города Казани, повлёкшей за собой многочисленные человеческие жертвы.

В свою очередь, Рустам Минниханов выразил Президенту Туркменистана соболезнования в связи с кончиной отца - Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова искреннего сочувствия от имени всех татарстанцев.

Глава государства также отметил успех российских учёных в разработке вакцины от коронавируса, поблагодарив партнёров из РФ за её поставку в Туркменистан.

Пользуясь случаем, руководитель Татарстана поздравил главу государства и весь туркменский народ с 30-летием независимости Туркменистана и 140-летием основания Ашхабада, отметив, что со времени его последнего визита город ещё более преобразился.

В ходе переговоров в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан. Особое внимание было уделено взаимодействию туркменских министерств и ведомств с компаниями Татарстана - ОАО «КАМАЗ», Зеленодольским судостроительным заводом, Казанским вертолетным заводом, «Татнефтью», «КЭР-Холдинг» и другими.

Туркменский лидер озвучил готовность туркменской стороны рассмотреть вопрос о закупке электробусов «КАМАЗ», отвечающих требованиям экологической безопасности.

Глава государства пригласил татарстанских партнёров к участию в крупных инфраструктурных проектах в секторе ТЭК, транспортной и других отраслях.

Также Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил новый масштабный проект строительства в северной части туркменской столицы комплекса «Ашхабад Сити» с административными зданиями, предприятиями сферы услуг, жилыми домами и другими социальными объектами. В этой связи было подчеркнуто, что Туркменистан заинтересован в использовании самого передового опыта Татарстана в строительстве и оснащении нового комплекса современными технологиями.

Как отмечалось, наша страна считает Республику Татарстан надёжным и перспективным партнёром и нацелена на активное взаимодействие по широкому спектру направлений.

Было выражено убеждение, что такое сотрудничество отвечает обоюдным интересам, соответствует стратегии туркмено-российского диалога.

Президент Рустам Минниханов подчеркнул, что для Республики Татарстан Туркменистан является стратегическим партнёром. Активизации сотрудничества способствует регулярный обмен делегациями и заседания совместной Рабочей группы. Была отмечена важность поступательной динамики взаимного товарооборота и развития связей в области науки, образования и культуры.

Президент Рустам Минниханов пригласил Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Республику Татарстан в ходе его визита в Российскую Федерацию.

По окончании переговоров муфтии Татарстана и Туркменистана прочитали молитвы за упокой души Мяликгулы Бердымухамедова и жертв трагедии в Казани.

Затем совместный автомобильный кортеж глав Туркменистана и Республики Татарстан РФ проследовал в Международный аэропорт Ашхабада. Здесь Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов осмотрели вертолёт МИ-17-1В, произведённый Казанским вертолётным заводом и предназначенным для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Это уже второй медицинский вертолет, полученный туркменскими медиками. В начале апреля в Туркменистан был доставлен медицинский вертолёт «Ансат» того же производителя.

Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов поднялись на борт вертолёта МИ-17-1В, где представитель завода-производителя рассказал о технических и функциональных характеристиках, оснащении нового многофункционального воздушного судна.

Как сообщалось, медицинский вертолёт укомплектован специализированным оборудованием, в том числе мониторами-дефибрилляторами, дренажным аспиратором, аппаратами ИВЛ, электрокардиографом и т.д.

Кроме того, имеются теплоизоляционный контейнер для хранения инфузионных растворов, вакуумные иммобилизационные матрасы, набор для интубации, шейные фиксаторы для взрослых и детей, вакуумный фиксатор, другой профильный инструментарий, противоожоговые средства.

Поступивший в распоряжение туркменских медиков вертолёт МИ-17-1В предназначен для эксплуатации в целях оказания неотложной медпомощи населению, транспортировки пострадавших и пациентов, в том числе тяжелобольных.

Прощаясь с гостем, Президент Гурбангулы Бердымухамедов в качестве символа дружбы и братства подарил Президенту Рустаму Минниханову щенка туркменского алабая - Акдоста.