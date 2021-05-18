Вторник, 18 Мая 2021 10:15

АрмИнфо. Россия окажет Армении и Азербайджану содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств. Об этом заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Это нормальная ситуация, когда стороны в такой обстановке обращаются к нам за помощью, за содействием, за посредничеством, тем более что опыт у нас есть в контексте разработки заявления от 9 ноября и 11 января. Поэтому если такое обращение поступит со стороны всех участников, а не только от одной из сторон, я имею в виду от Азербайджана и Армении, тогда мы готовы будем оказать то содействие, которое мы можем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Руденко сообщил, что министры иностранных дел стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят 19 мая в Душанбе напряженность на армяно- азербайджанской границе.

"Главы МИД в Душанбе собираются, чтобы обсудить все стоящие на повестке дня вопросы. Я не исключаю, что этот вопрос будет там обсуждаться. Я думаю, что основная дискуссия состоится в Душанбе на полях встречи министров", - сказал он.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано-армянский пост. Переговоры должны продолжиться в ближайшие дни.

Сегодня и.о. премьер-министра РА Николай Пашинян коснувшись ситуации, сложившейся в результате данных действий Азербайджана вместо поиска решения проблемы, вновь начал искать виновных. Он в очередной раз подчеркнул, что ВС Азербайджан должны покинуть территории Армении, и добавил, что сложившейся ситуация кризисная и чревата риском новой эскалации.