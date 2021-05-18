Вторник, 18 Мая 2021 10:07

АрмИнфо.Во дворце культуры города Мардакерт 21-го мая откроется передвижная, международная фотовыставка "Моё Отечество".

Согласно сообщению, это выставка, открытие которой состоится в 14:00 и - акция поддержки арцахцам. В выставки принимают участие фотографии из Армении и ряда зарубежных стран.

На представленных фотографиях мирные (и не только) будни: природа, города, церкви и люди. Всё то, чем живут, радуются, грустят и что защищают потому, что это и есть отечество. На выставке представлены фотографии как Армении с Арцахом, так и кадры отечества самих авторов участников.

Так, на выставки представлены работы:

Армения -Армен Енгоян, Арутюн Хачатрян, Виген Мноян, Гагик Гаспарян, Гоар Мовсесян, Мигран Дедеян, Самвел Севада, Сипан Гюлумян, Татев Дурьян;

Арцах - Давид Каграманян;

Израиль - Всеволод Тоботрас, Михаил Левит;

Италия - Сильвано Мончи, Сабина Броетто;

Россия - Виктор Канунников, Константин Крейденко, Марина Буренкова, Эдуард Тевосов;

Словакия - Марцел Ребро, Патрик Минар;

Чехия - Гарик Аванесян, Ёзеф Босак, Пётр Стрбачка, Ярослав Кучера.