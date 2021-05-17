Понедельник, 17 Мая 2021 21:22

АрмИнфо.Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Арутюнян констатировал, что, несмотря на то обстоятельство, что согласно достигнутым договоренностям несколько групп азербайджанских военнослужащих в предыдущие дни и сегодня вернулись на свои исходные позиции, некоторые из них все еще находятся на территории Республики Армения и фактически, проблема, созданная азербайджанской провокацией не решена.

Министр обороны Армении отметил, что с учетом того, что азербайджанские вооруженные силы находятся под полным контролем армянских ВС и, что по обе стороны границы сосредоточены большие силы, последствия могут быть непредсказуемыми если ситуация быстро не разрешится.

В свою очередь, Станислав Зась отметил, что за развитием событий в ОДКБ внимательно следят, и в ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе (19 мая)