Понедельник, 17 Мая 2021 21:03

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел РА Артак Апитонян встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Артак Апитонян детально представил суверенную территорию Республики Армения, ситуацию, сложившуюся в результате вторжения азербайджанских вооруженных подразделений в Сюникскую и Гегаркуникскую области и шаги, предпринятые для ее разрешения.

Заместитель министра иностранных дел РА подчеркнул, что указанные провокационные действия являются продолжением агрессивной риторики военно-политического руководства Азербайджана в отношении Армении, которая сопровождается с начавшимися 16 мая в Азербайджане военными учениями, которые проводятся без предварительного уведомления и в нарушение требований Венского документа от 2011 года.

Артак Апитонян отметил, что такие грубые нарушения международного права со стороны Азербайджана представляют серьезную угрозу региональному миру и безопасности, и в этом контексте Армения ожидает соответствующей реакции со стороны международного сообщества. "Республика Армения оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с Уставом ООН", - добавил замминистра.