Понедельник, 17 Мая 2021 21:02

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра обороны РА Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу представил ситуацию, созданную в результате провокации ВС Азербайджана 12 и 13 мая.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Арутюнян сообщил, что несмотря на достигнутые в ходе переговоров договоренности, часть азербайджанских военнослужащих вернулись на свои исходные позиции, а некоторые из них все еще находятся на территории Республики Армения, а это означает, что проблема в целом еще не разрешена.

Вагаршак Арутюнян счел недопустимым посягательства на суверенные территории Республики Армения, подчеркнув, что дальнейшее развитие ситуации может привести к непредсказуемым последствиям.

В свою очередь Шойгу заверил, что этот вопрос находится в центре внимания военно- политического руководства Российской Федерации и официальная Москва приложит все необходимые усилия для мирного урегулирования ситуации.

Арутюнян также переговорил с начальником Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генерал-полковником Игорем Константиновым.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества Министерства обороны РА с военным отрядом "Армения" Пограничной службы ФСБ России в Республике Армения.