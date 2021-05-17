Понедельник, 17 Мая 2021 21:01

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армен Григорян в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Николаем Патрушевым обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и коснулся последних процессов вокруг нее.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян высоко оценил активные усилия российской стороны по быстрому и полному урегулированию этого вопроса.

Стороны указали важность всестороннего обсуждения этой проблемы на заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, которая состоится в Душанбе 19 мая.

С точки зрения реакции ОДКБ на ситуацию, Григорян отметил важность возможного проведения заседания Комитета секретарей Совбезов государств-членов ОДКБ.

Григорян также провел переговоры с Генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Ключевой темой телефонного разговора стала напряженность на армяно-азербайджанской границе. Григорян проинформировал Генсека о текущей ситуации на границе и подчеркнул, что требования и амбиции азербайджанской стороны не имеют под собой никаких оснований.

Стороны обсудили существующие механизмы в рамках ОДКБ, позволяющие быстро и полностью урегулировать ситуацию.

Станислав Зась заверил, что в рамках своих полномочий будет активно способствовать реализации шагов, направленных на мирное урегулирование вопроса.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано-армянский пост. Переговоры должны продолжиться в ближайшие дни.

Сегодня и.о. премьер-министра РА Николай Пашинян коснувшись ситуации, сложившейся в результате данных действий Азербайджана вместо поиска решения проблемы, вновь начал искать виновных. Он в очередной раз подчеркнул, что ВС Азербайджан должны покинуть территории Армении, и добавил, что сложившейся ситуация кризисная и чревата риском новой эскалации