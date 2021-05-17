Понедельник, 17 Мая 2021 21:00

АрмИнфо.Франции призывает Армению и Азербайджана продолжить переговоры в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится в сообщении МИД Франции по итогу телефонных переговоров министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана с коллегами из Армении и Азербайджана Ара Айвазяном и Джейхуном Байрамовым.

"Что касается нынешней напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном, он подтвердил большую озабоченность Франции и ее приверженность сохранению территориальной целостности Армении.

Франция очень внимательно следит за ситуацией и призывает стороны продолжить переговоры с целью достижения договоренности о скорейшем выводе азербайджанских войск с территории Армении", - говорится в сообщении МИД Франции.

"Что касается вопросов, которые все еще не решены после трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, включая освобождение всех армянских пленных, Франция вновь призывает

- в соответствии с коммюнике, опубликованным сопредседателями Минской группы 13 апреля - к прямому диалогу на высоком уровне между сторонами под эгидой сопредседателей для обсуждения всех вопросов с целью заключения всеобъемлющего соглашения, гарантирующего безопасность и прочный мир в регионе", - добавили в МИД Франции.