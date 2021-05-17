Понедельник, 17 Мая 2021 21:00

АрмИнфо. В административном комплексе Министерства обороны РА состоялась встреча с военными атташе, аккредитованными в Армении.

Как сообщает пресс-служба МО РА, начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян представил ситуацию, сложившуюся после 12 мая текущего года, в результате поползновений вооруженных сил Азербайджана на некоторые территории приграничных районов Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения под предлогом корректировки границы.

Было отмечено, что несмотря на то, что согласно достигнутой договоренности несколько групп азербайджанских военнослужащих как в предыдущие дни, так и сегодня вернулись на исходные позиции, однако, проблема до сих пор не разрешена ввиду того, что часть азербайджанских военных все еще находятся на территории Республики Армения.

Также было отмечено, что любое посягательство на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимо, азербайджанская сторона обязана без предварительных условий вернуться на свои исходные позиции.