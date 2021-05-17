|Глава МО РА проинформировал генсека ОДКБ о нерешенности ситуации, созданной на армянской границе в результате провокации Азербайджана
|Апитонян иностранным дипломатам: Армения оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН
|Вагаршак Арутюнян провел переговоры с Шойгу и Константиновым
|Армен Григорян обсудил с Николаем Патрушевым и Станиславом Засем, напряженность, сложившуюся из-за действий ВС Азербайджана на территории Армении
|Ле Дриан подтвердил приверженность Франции сохранению территориальной целостности Армении
|В Минобороны Армении рассказали зарубежным военным атташе о посягательствах Азербайджана на суверенные территории РА
|ЕС выделяет 10 млн евро на поддержку населения, пострадавшего от карабахского конфликта
|Лавров: Россия готова содействовать Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы
|Лукашенко выразил готовность приложить усилия по мирному разрешению ситуации на армяно-азербайджанской границе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вячеслав Володин и Арарат Мирзоян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Иранский парламентарий категоричен: Общая граница Ирана с Арменией должна быть сохранена
|Никол Пашинян в разговоре с президентом Киргизии подчеркнул важность гармонизации позиций партнеров по ОДКБ
|Кремль: Владимир Путин является сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей
|Аппетит приходит во время еды: Алиев решил дать оценку обращению Армении в ОДКБ
|Ценя прошлое, переосмысливая настоящее, вдохновляясь на будущее: Музей ARARAT по-новому раскрыл музеи Еревана
|Давид Галстян обвиняемый в поставках Минобороны Армении непригодных боеприпасов вышел на свободу
|Прогноз: Ереван обратится в СБ ООН, лишь убедившись в бездействии ОДКБ и Москвы
|Политолог: Пашинян максимально использовал предоставленные ему Алиевым возможности
|Пашинян назвал виновных в ситуации с Сюником
|Ара Айвазян едет на СМИД ОДКБ в Душанбе
|Посол Армении: Рассчитываем на поддержку Ирана в провокационных действиях Азербайджана против суверенитета РА
|Вашингтон и Париж подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования карабахского конфликта
|Новые услуги Visa Chatbot и Chatbot Consierge для держателей премиальных карт Visa и Mastercard Банка ВТБ (Армения)
|За сутки в Армении выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 445, скончалось - 10
|Нидерландский парламентарий: Азербайджан снова играет с огнем, пересекая границу Армении
|АРФД: Азербайджан перешел к откровенной захватнической политике
|Глава французской дипломатии провел переговоры с азербайджанским коллегой: ВС Азербайджана продолжают незаконно пребывать на территории РА
|Ара Айвазян встретился с заместителем премьер-министра регионального правительства Иракского Курдистана Кубадом Талабани
|На заседании Совбеза обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Глава МИД РА переговорил с французским коллегой
|Левон Тер-Петросян готов стать будущим премьер-министром Армении
|Партия "Альянс" во внеочередных парламентских выборах выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра Армении
|Из-за наших упущений и ошибок в Армении к власти пришла сила, которая разрушила все - Ванецян
|РПА и <Родина> подписали меморандум о формировании блока <Честь имею>
|Ереван: Республика Армения решительно настроена предпринять все меры для обеспечения своей территориальной целостности
|Россия поможет Армении в постконфликтном восстановлении
|Тегеран отреагировал на ситуацию в Сюникской области Армении
|Джеки Спейер призвала Госдеп осудить действия Азербайджана по нарушению суверенитета Армении
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 13 человек
|Госдеп США призвал Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить провокации
|Минобороны РА: Азербайджанская сторона обязана без предусловий вернуться на исходные позиции
|На основании полученных сигналов от приграничных жителей Омбудсмен Армении отправился в Гегаркуник для ознакомления с ситуацией
|Парламент Армении принял заявление о возможности применения адекватных мер по защите суверенитета страны
|Армения начала процесс в ОДКБ, обратилась с письмом к России, а Франция заявила о готовности оказать военную поддержку Армении
|Глава МИД Армении переговорил с таджикским коллегой
|Глава оборонного ведомства провел телефонный разговор с генсеком ОДКБ
|Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязов встретился с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Оганисян
|В Ереване обсудили перспективы устойчивого управления водными ресурсами в Араратской долине
|Ален Симонян утверждает: Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину по вопросу оказания военной помощи
|Президент Tуркменистана провел телефонный разговор с премьер-министром Японии
|Генерал Дворников прибыл в Ереван
|Арутюнян сообщил Шойгу, что вся территория, куда вторглись азербайджанцы, находится под полным контролем армянской армии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Если переговоры не дадут результата, армянская сторона будет вынуждена предпринять другие меры - Депутат правящей фракции
|Национальное собрание РА созывает внеочередное заседание в связи с ситуацией на госгранице
|Эдмон Марукян: Армения имеет легитимное право в результате переговоров, если азербайджанская сторона не отступит, использовать все имеющиеся инструменты, в том числе применить силу
|Омбудсмен Армении назвал абсолютно беспочвенным пребывание азербайджанских военных на территории Сев лич
|И.о. главы МИД Армении второй раз за сутки провел переговоры с Генсеком ОДКБ
|Пашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ президенту Таджикистана
|Читать больше
АрмИнфо. В административном комплексе Министерства обороны РА состоялась встреча с военными атташе, аккредитованными в Армении.
Как сообщает пресс-служба МО РА, начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян представил ситуацию, сложившуюся после 12 мая текущего года, в результате поползновений вооруженных сил Азербайджана на некоторые территории приграничных районов Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения под предлогом корректировки границы.
Было отмечено, что несмотря на то, что согласно достигнутой договоренности несколько групп азербайджанских военнослужащих как в предыдущие дни, так и сегодня вернулись на исходные позиции, однако, проблема до сих пор не разрешена ввиду того, что часть азербайджанских военных все еще находятся на территории Республики Армения.
Также было отмечено, что любое посягательство на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимо, азербайджанская сторона обязана без предварительных условий вернуться на свои исходные позиции.
|Глава МО РА проинформировал генсека ОДКБ о нерешенности ситуации, созданной на армянской границе в результате провокации Азербайджана
|Апитонян иностранным дипломатам: Армения оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН
|Вагаршак Арутюнян провел переговоры с Шойгу и Константиновым
|Армен Григорян обсудил с Николаем Патрушевым и Станиславом Засем, напряженность, сложившуюся из-за действий ВС Азербайджана на территории Армении
|Ле Дриан подтвердил приверженность Франции сохранению территориальной целостности Армении
|В Минобороны Армении рассказали зарубежным военным атташе о посягательствах Азербайджана на суверенные территории РА
|ЕС выделяет 10 млн евро на поддержку населения, пострадавшего от карабахского конфликта
|Лавров: Россия готова содействовать Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы
|Лукашенко выразил готовность приложить усилия по мирному разрешению ситуации на армяно-азербайджанской границе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вячеслав Володин и Арарат Мирзоян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Иранский парламентарий категоричен: Общая граница Ирана с Арменией должна быть сохранена
|Никол Пашинян в разговоре с президентом Киргизии подчеркнул важность гармонизации позиций партнеров по ОДКБ
|Кремль: Владимир Путин является сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей
|Аппетит приходит во время еды: Алиев решил дать оценку обращению Армении в ОДКБ
|Ценя прошлое, переосмысливая настоящее, вдохновляясь на будущее: Музей ARARAT по-новому раскрыл музеи Еревана
|Давид Галстян обвиняемый в поставках Минобороны Армении непригодных боеприпасов вышел на свободу
|Прогноз: Ереван обратится в СБ ООН, лишь убедившись в бездействии ОДКБ и Москвы
|Политолог: Пашинян максимально использовал предоставленные ему Алиевым возможности
|Пашинян назвал виновных в ситуации с Сюником
|Ара Айвазян едет на СМИД ОДКБ в Душанбе
|Посол Армении: Рассчитываем на поддержку Ирана в провокационных действиях Азербайджана против суверенитета РА
|Вашингтон и Париж подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования карабахского конфликта
|Новые услуги Visa Chatbot и Chatbot Consierge для держателей премиальных карт Visa и Mastercard Банка ВТБ (Армения)
|За сутки в Армении выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 445, скончалось - 10
|Нидерландский парламентарий: Азербайджан снова играет с огнем, пересекая границу Армении
|АРФД: Азербайджан перешел к откровенной захватнической политике
|Глава французской дипломатии провел переговоры с азербайджанским коллегой: ВС Азербайджана продолжают незаконно пребывать на территории РА
|Ара Айвазян встретился с заместителем премьер-министра регионального правительства Иракского Курдистана Кубадом Талабани
|На заседании Совбеза обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Глава МИД РА переговорил с французским коллегой
|Левон Тер-Петросян готов стать будущим премьер-министром Армении
|Партия "Альянс" во внеочередных парламентских выборах выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра Армении
|Из-за наших упущений и ошибок в Армении к власти пришла сила, которая разрушила все - Ванецян
|РПА и <Родина> подписали меморандум о формировании блока <Честь имею>
|Ереван: Республика Армения решительно настроена предпринять все меры для обеспечения своей территориальной целостности
|Россия поможет Армении в постконфликтном восстановлении
|Тегеран отреагировал на ситуацию в Сюникской области Армении
|Джеки Спейер призвала Госдеп осудить действия Азербайджана по нарушению суверенитета Армении
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 13 человек
|Госдеп США призвал Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить провокации
|Минобороны РА: Азербайджанская сторона обязана без предусловий вернуться на исходные позиции
|На основании полученных сигналов от приграничных жителей Омбудсмен Армении отправился в Гегаркуник для ознакомления с ситуацией
|Парламент Армении принял заявление о возможности применения адекватных мер по защите суверенитета страны
|Армения начала процесс в ОДКБ, обратилась с письмом к России, а Франция заявила о готовности оказать военную поддержку Армении
|Глава МИД Армении переговорил с таджикским коллегой
|Глава оборонного ведомства провел телефонный разговор с генсеком ОДКБ
|Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязов встретился с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Оганисян
|В Ереване обсудили перспективы устойчивого управления водными ресурсами в Араратской долине
|Ален Симонян утверждает: Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину по вопросу оказания военной помощи
|Президент Tуркменистана провел телефонный разговор с премьер-министром Японии
|Генерал Дворников прибыл в Ереван
|Арутюнян сообщил Шойгу, что вся территория, куда вторглись азербайджанцы, находится под полным контролем армянской армии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Если переговоры не дадут результата, армянская сторона будет вынуждена предпринять другие меры - Депутат правящей фракции
|Национальное собрание РА созывает внеочередное заседание в связи с ситуацией на госгранице
|Эдмон Марукян: Армения имеет легитимное право в результате переговоров, если азербайджанская сторона не отступит, использовать все имеющиеся инструменты, в том числе применить силу
|Омбудсмен Армении назвал абсолютно беспочвенным пребывание азербайджанских военных на территории Сев лич
|И.о. главы МИД Армении второй раз за сутки провел переговоры с Генсеком ОДКБ
|Пашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ президенту Таджикистана
|Читать больше
|Мнение: Азербайджан действиями в Сюнике и Гегаркунике пытается надавить на Армению и Россию для ускорения решения Южного коридора
|Аналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневра
|Политолог: Заинтересованность в сохранении МГ ОБСЕ на плаву обусловлена стремлением России затащить Азербайджан в ЕАЭС
|<Мой шаг>: Во второй раз в кочаряновскую реку народ не войдет
|Юрист: Ситуация в армянских судах ничем не отличается от ситуации 3 года назад
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности