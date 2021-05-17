Понедельник, 17 Мая 2021 20:59

АрмИнфо. ЕС выделяет 10 миллионов евро на поддержку населения, пострадавшего от нагорно-карабахского конфликта.

Согласно сообщению делегации ЕС в РА, поступившем в АрмИнфо, Европейский союз в рамках своих усилий по построению мира на Южном Кавказе предоставит дополнительные 10 миллионов евро в виде заранее объявленной гуманитарной помощи. Средства будут направлены, в том числе для содействия срочной реабилитации гражданского населения, пострадавшего в результате недавнего конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него.

При этом отмечается, что таким образом, в целом, помощь направленная в это русло Евросоюзом с сентября 2020 года достигла 17 млн евро.

"Гуманитарная ситуация в регионе продолжает требовать нашего внимания, а с началом вспышки эпидемии Covid-19 последствия конфликта еще больше усугубляются. ЕС значительно увеличивает свою помощь, чтобы помочь удовлетворить насущные потребности населения, пострадавшего от конфликта, и восстановить их жизнь", - сказал в этой связи комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.

В свою очередь Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Оливер Вархе отметил, что обещанная в конце прошлого года, дополнительная помощь Евросоюз, сегодня направлена на поддержку людей, наиболее пострадавших от конфликта. "Наша поддержка этим не ограничится? ЕС продолжит работать над комплексной трансформацией конфликтов в регионе, по таким направлениям как местное социально-экономическое восстановление и устойчивость", - заключил он