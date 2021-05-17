Понедельник, 17 Мая 2021 17:50

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 17 мая провел телефонный разговор с членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян представил собеседнику развития последних дней на армяно-азербайджанской границе. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона, поправ все нормы международного права, нарушила границу и вторглась в суверенную территорию Республики Армения.

Пашинян обратил внимание собеседника на необходимость надлежащего обсуждения вопроса в рамках ОДКБ и сопоставления позиций государств-партнеров ОДКБ по случившемуся.

Президент Лукашенко выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и готовность приложить усилия по мирному разрешению ситуации.