Понедельник, 17 Мая 2021 17:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 18, 18а на улице Амиряна, жилые дома 11, 15 на пр. Маштоца, жилые дома 83-97 на улице Бюзанда, жилой дом 7 на улице Агатангегоса, жилые дома 29, 29а на улице Хоренаци, жилые дома 4, 10, 13 на улице Дехатан, собственные дома 1-30 на улице Суренян, жилой дом 10 на улице Мгер Мкртчян, жилые дома 10, 12 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 16, 17, 18, 19 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 5, собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха, жилые дома 15, 17 на улице Чехова, жилой дом 14 на улице Ехбайрутяна, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 13, 14, собственные дома на 1-ом переулке 12-ой улицы Неркин Шенгавита, собственные дома на 1-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита; жилые дома 4/2, 6, 8, 10, 10а, 12 на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Манташяна, собственные дома на улицах Мхчяна, Байдукова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1/18 на пр. Азатутяна, собственные дома на улицах Гоголя, Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на улице Ерзнкяна, жилой дом 4/2 на улице Киевяна, жилые дома 2 на пр. Баграмяна, 1а на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 18, 20, 23, 45, 45/1 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15б, 17 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на улице Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 села Ехегнаван, Лусарат, Нояк; воинская часть, компания ''Эл Ти Би”, монастырь ‘Хор Вирап” в селе Арарат; абоненты (не являющиеся жильцами) ''А.Казарян”, “Душунц Виктория” и станция сотового операторов “Г-Телеком” в селе Ехегнаван;

10:30-16:00 частично улицы Маркса, С.Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Нарекаци, Арартян, Гая, Голецяна, Лусиняна, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

11:00-17:00 частично улицы 1-7, частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Арартяна, Шираза, Ширака, частично кварталы “Нор”, 1-6 в городе Масис; села Аревабуйр, Джраовит, Нор Харберд, Айнтап, Нор Кюри, Овташат, Мармарашен и частично село Баграмян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 село Малишка;

в Котайкской области:

10։00-16։30 частично улицы Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; питьевая вода, квартал “Герезманер”, ООО “Н.Н мидзуйл”, газозаправочная станция “С.Камалян”, детский сад, школа, кварталы “Сарнаран” и “Айгинер”, завод, квартал “Гюхакан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

11։00-16։00 частично село Неркин Птгни;

в Лорийской области:

11:00-17:00 частично село Мецаван, село Михайловка полностью;

в Сюникской области:

10:30-16:30 частично село Татев; улица Манукяна в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.