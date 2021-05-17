Понедельник, 17 Мая 2021 17:05

АрмИнфо.Председатель ГД России Вячеслав Володин и глава парламента Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве обсудили армяно-российские двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

"Наши отношения в рамках межпарламентских контактов развиваются. Мы хорошо знаем не только друг друга, но и коллег, которые приезжают с вами. Это говорит о погруженности в обсуждение тех тем, которые у нас иногда накапливаются и требуют решения", - обратился Вячеслав Володин к председателю Национального Собрания Армении Арарату Мирзояну.

Председатель ГД отметил, что стороны активно поддерживают диалог. "Понятно, что пандемия накладывает отпечаток. Сейчас это постепенно остается позади. Поэтому в ближайшее время, надеюсь, встретимся уже и в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которая состоится 1 июля", - сказал Вячеслав Володин, передает ГД РФ.

В ходе встречи был поднят вопрос о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Обе стороны отметили вклад президента РФ Владимира Путина в урегулирование конфликта.

"Наш президент много сделал, чтобы остановить этот конфликт, который мог перерасти в жуткую ситуацию", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Арарат Мирзоян со своей стороны отметил, что Армению и Россию связывают особые, братские отношения, которые основываются на многовековой истории. "Это отношения стратегических партнеров, союзников. Я уверен, никто не сомневается, что эти отношения будут дальше динамично развиваться и укрепляться", - сказал Арарат Мирзоян.