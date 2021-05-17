Понедельник, 17 Мая 2021 16:16

АрмИнфо.В Иране вновь высказались о ситуации, сложившейся в регионе в результате поползновений Азербайджана на суверенные территории Армении.

Так, глава комитета по вопросам национальной безопасности парламента страны Моджтаба Зоннур, комментируя ситуацию, сложившуюся на границах РА отметил, что позиция Ирана очень четкая, простая и окончательная.

"Мы не приемлем никаких изменений границ региона, территориальная целостность стран региона должна быть сохранена. В то же время мы не приемлем размещение каких-либо внерегиональных сил вблизи наших границ. Поэтому, если будет принято решение отобрать часть территории Армении, и ситуация на наших границах изменится, то есть у нас возникнет новый сосед, для нас это будет неприемлемо. Границы прошлого должны быть полностью защищены и общая граница Ирана с Арменией должна быть сохранена", - отметил Зоннур, передает Sputnik в Тегеране.

Вместе с тем он констатировал, что и Армении и Азербайджан обе страны имеют право на сохранение своей территориальной целостности, и подчеркнул, что Ирана являясь соседом обеих стран, поддерживает это соседство, не принимая никаких изменений в регионе.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано-армянский пост. Переговоры должны продолжиться в ближайшие дни.

Сегодня и.о. премьер-министра РА Николай Пашинян коснувшись ситуации, сложившейся в результате данных действий Азербайджана вместо поиска решения проблемы, вновь начал искать виновных. Он в очередной раз подчеркнул, что ВС Азербайджан должны покинуть территории Армении, и добавил, что сложившейся ситуация кризисная и чревата риском новой эскалации.