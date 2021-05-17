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АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян 17 мая провел телефонный разговор с членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президентом Киргизии Садиром Жапаровым. Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян назвал недопустимым посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении. В вопросе решения проблемы и.о. премьер-министра Армении подчеркнул важность гармонизации позиций партнеров по ОДКБ.
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|Ара Айвазян едет на СМИД ОДКБ в Душанбе
|Посол Армении: Рассчитываем на поддержку Ирана в провокационных действиях Азербайджана против суверенитета РА
|Вашингтон и Париж подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования карабахского конфликта
|Новые услуги Visa Chatbot и Chatbot Consierge для держателей премиальных карт Visa и Mastercard Банка ВТБ (Армения)
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|Нидерландский парламентарий: Азербайджан снова играет с огнем, пересекая границу Армении
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|Глава французской дипломатии провел переговоры с азербайджанским коллегой: ВС Азербайджана продолжают незаконно пребывать на территории РА
|Ара Айвазян встретился с заместителем премьер-министра регионального правительства Иракского Курдистана Кубадом Талабани
|На заседании Совбеза обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Глава МИД РА переговорил с французским коллегой
|Левон Тер-Петросян готов стать будущим премьер-министром Армении
|Партия "Альянс" во внеочередных парламентских выборах выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра Армении
|Из-за наших упущений и ошибок в Армении к власти пришла сила, которая разрушила все - Ванецян
|РПА и <Родина> подписали меморандум о формировании блока <Честь имею>
|Ереван: Республика Армения решительно настроена предпринять все меры для обеспечения своей территориальной целостности
|Россия поможет Армении в постконфликтном восстановлении
|Тегеран отреагировал на ситуацию в Сюникской области Армении
|Джеки Спейер призвала Госдеп осудить действия Азербайджана по нарушению суверенитета Армении
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 13 человек
|Госдеп США призвал Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить провокации
|Минобороны РА: Азербайджанская сторона обязана без предусловий вернуться на исходные позиции
|На основании полученных сигналов от приграничных жителей Омбудсмен Армении отправился в Гегаркуник для ознакомления с ситуацией
|Парламент Армении принял заявление о возможности применения адекватных мер по защите суверенитета страны
|Армения начала процесс в ОДКБ, обратилась с письмом к России, а Франция заявила о готовности оказать военную поддержку Армении
|Глава МИД Армении переговорил с таджикским коллегой
|Глава оборонного ведомства провел телефонный разговор с генсеком ОДКБ
|Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязов встретился с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Оганисян
|В Ереване обсудили перспективы устойчивого управления водными ресурсами в Араратской долине
|Ален Симонян утверждает: Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину по вопросу оказания военной помощи
|Президент Tуркменистана провел телефонный разговор с премьер-министром Японии
|Генерал Дворников прибыл в Ереван
|Арутюнян сообщил Шойгу, что вся территория, куда вторглись азербайджанцы, находится под полным контролем армянской армии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Если переговоры не дадут результата, армянская сторона будет вынуждена предпринять другие меры - Депутат правящей фракции
|Национальное собрание РА созывает внеочередное заседание в связи с ситуацией на госгранице
|Эдмон Марукян: Армения имеет легитимное право в результате переговоров, если азербайджанская сторона не отступит, использовать все имеющиеся инструменты, в том числе применить силу
|Омбудсмен Армении назвал абсолютно беспочвенным пребывание азербайджанских военных на территории Сев лич
|И.о. главы МИД Армении второй раз за сутки провел переговоры с Генсеком ОДКБ
|Пашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ президенту Таджикистана
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