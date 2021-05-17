Понедельник, 17 Мая 2021 15:40

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян 17 мая направил поздравительное послание президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня рождения.

Как сообщает пресс-служб премьер-министра, в послании говорится:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Примите мои сердечные поздравления, и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!

Уверен, что богатый опыт государственной деятельности, присущая Вам политическая воля и энергичность будут и впредь вносить свою лепту в дальнейшее развитие Казахстана, а также способствовать реализации потенциала армяно-казахстанских отношений.

Всегда с теплотой вспоминаю наше общение, рассчитываю на возможность приветствовать Вас в ближайшем будущем в Армении согласно имеющейся договоренности.

Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности".