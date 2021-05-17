Понедельник, 17 Мая 2021 14:51

АрмИнфо.Россия находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладываются усилия для разрядки напряженности на границе Армении и Азербайджана, президент РФ Владимир Путин является сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, заявил пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что российская и армянская сторона находятся в постоянном контакте. Также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, получил ли президент России письмо Пашиняна, представитель Кремля затруднился ответить. "Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы естественно неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов", - сказал Песков, передает РИА Новости.

На прошлой неделе и.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания парламента заявил, что написал письмо Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано-армянский пост. Переговоры должны продолжиться в ближайшие дни.

Сегодня и.о. премьер-министра РА Николай Пашинян коснувшись ситуации, сложившейся в результате данных действий Азербайджана вместо поиска решения проблемы, вновь начал искать виновных. Он в очередной раз подчеркнул, что ВС Азербайджан должны покинуть территории Армении, и добавил, что сложившейся ситуация кризисная и чревата риском новой эскалации.