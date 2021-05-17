Понедельник, 17 Мая 2021 14:50

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с днем рождения.

Как сообщает АзерТАдж, главы государств еще раз выразили уверенность в том, что дружественные отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться.

Согласно информации, Алиев проинформировал президента Казахстана о событиях, произошедших в последние дни в результате незаконного проникновения подразделений ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении.

В этой связи Ильхам Алиев цинично заявил, что в настоящее время идет процесс уточнения границы, при этом не отмечается о какой границе идет речь, ведь ВС АР по двум направлениям продвинулись вглубь суверенной территории РА на 2 км и 3,5 км и отказываются покидать занятые участки. Более того совместной армяно-азербайджанской комиссии по проведению демаркации и делимитации также нет, поэтому подобные формулировки также беспочвены.

При этом Алиев возмутился, что мол армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию на этот процесс. И в принципе он в чем-то прав, поскольку любая другая страна в случае нарушения своих суверенных границ действует незамедлительно, либо задерживая нарушителей, либо при оказании сопротивления, расстреливая на месте.

Но и этого президенту Азербайджана, воодушевленному международным молчанием на попытки захвата чужих суверенных территорий оказалось мало и он решил, дать оценку обращению Армении в связи с этим в Организацию Договора о коллективной безопасности. "Это не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и это абсолютно необоснованно, каких-либо столкновений на границе не произошло, ситуация стабильная, переговоры продолжаются", - отметил Алиев, забыв видимо, что буквально два дня назад двое азербайджанских пограничников погибли при попытке пресечь проникновение нарушителей на свою территорию со стороны Ирана.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано-армянский пост. Переговоры должны продолжиться в ближайшие дни.

Сегодня и.о. премьер-министра РА Николай Пашинян коснувшись ситуации, сложившейся в результате данных действий Азербайджана вместо поиска решения проблемы, вновь начал искать виновных. Он в очередной раз подчеркнул, что ВС Азербайджан должны покинуть территории Армении, и добавил, что сложившейся ситуация кризисная и чревата риском новой эскалации.