Понедельник, 17 Мая 2021 14:22

АрмИнфо. Бизнесмен Давид Галстян ("Патрон Даво") обвиняемый в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов вышел на свободу. Как сообщает защита Галстяна, Апелляционный суд Армении 17 мая удовлетворил жалобу адвокатов и выпустил их подзащитного на свободу.

Ранее АрмИнфо сообщало, что 2 февраля суд общей юрисдикции под председательством Мнацакана Мартиросяна вынес решение об аресте бизнесмена Давида Галстяна. 1 февраля Служба национальной безопасности сообщила, что Галстяну предъявлено обвинение в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов.

Согласно СНБ, бизнесмен Давид Галстян заключил договор с Минобороны Армении, согласно которому осуществил поставки артиллерийских снарядов для пушек образца 1983-1986 годов. Однако, вместо этого МО были поставлены снаряды чешского производства 1977 года. В итоге, эти боеприпасы были не пригодны для вышеуказанных орудий, что привело к невозможности их использования. СНБ также сообщала, что против Галстяна также были возбуждены и другие уголовные дела.