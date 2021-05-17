Понедельник, 17 Мая 2021 14:21

АрмИнфо.Текущая ситуация вокруг Черного озера, ситуация на армяно-азербайджанской границе вне всяких сомнений, напоминает завершившиеся кровопролитием совсем недавние пограничные столкновения между Таджикистаном и Кыргызстаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов.

Утром 12 мая ВС Азербайджана перешли границу в районе озера Сев Лич, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером. 13 мая Ереван официально обратился в этой связи за помощью к ОДКБ. А 14 мая и.о. премьер-министра Никол Пашинян обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. По последним данным, в результате переговоров диверсанты отошли на 2 километра и сегодня должны окончательно покинуть территорию Армении.

"В конфликтной ситуации в той же зоне ответственности ОДКБ так же звучали призывы к ОДКБ о содействии в урегулировании данного конфликта между членами ОДКБ. Тогда, как, впрочем, и сегодня в очередной раз стало ясно, что данная организация для решения пограничных проблем не приспособлена. Даже в зоне собственной ответственности", - подчеркнул он.

Комментируя факт обращения Еревана за помощью к Москве и ОДКБ, политолог оценил вероятность ввода войсковых соединений организации в поддержку Армении как практически нулевую. Подобный прогноз Дубнов обуславливает недостижимостью необходимого для принятия подобного решения консенсуса среди всех членов ОДКБ. Что в Ереване, по его оценкам, также прекрасно понимают. Свидетельством чего, на его взгляд, стали выступления в пользу Баку на состоявшемся в ходе 44-дневной войны Совете сотрудничества тюркоязычных государств с участием членов ОДКБ Казахстана и Киргизии.

В этом свете, политолог считает, что основная задача, которую решал обращением в ОДКБ армянский премьер Пашинян, состояла в предоставлении Москвы возможности демонстрации ее поддержки Еревану. И, конечно, себе лично - в преддверие внеочередных парламентских выборов. Что и было сделано 14 мая пресс-секретарем президента РФ Дмитриев Песковым, заявившим "о выраженной Пашиняном в разговоре с Путиным крайней озабоченности ситуацией на границе, которая была разделена президентом Путиным". Также понятно, что данная позиция Кремля было доведена до руководства Азербайджана.

Таким образом, по оценкам политолога, Пашинян максимально использовал возможность демонстрации агрессивных действий Азербайджана в направлении закрепления итогов своей прошлогодней победы. Причем, эта возможность, согласно Дубнову, была предоставлена Еревану самим же Баку.

"Здесь необходимо особо выделить требование президента Франции Эммануэля Макрона о незамедлительном выводе азербайджанских военных с территории Армении. А также жесткие заявления в поддержку Армении в Конгрессе США. И мы видим, что Ильхам Алиев пока что предпочитает на все это мощное наступление Еревана не реагировать, предлагая Армении посредством своего МИД "не впадать в панику и не обострять ситуацию в регионе", - подытожил политолог.