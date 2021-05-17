Понедельник, 17 Мая 2021 13:11

АрмИнфо.Ситуация в Сюникской области неизменна с 12 мая, в связи с чем Армения продолжит запуск механизмов ОДКБ и армяно- российского сотрудничества, завил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 16 мая вечером в ходе заседания Совета безопасности в расширенном составе.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян проинформировал присутствующих, что динамика развития ситуации после 12 мая - момента пересечения азербайджанскими ВС армяно-азербайджанской границы, следующая: с 14 мая определенные группы военнослужащих покинули территорию Армении, процесс продолжился также накануне вечером. "Есть предпосылки, что может быть и сегодня, но в целом, военно-политическую ситуацию считаю неизменной с 12 мая", - заявил он.

Это, в свою очередь, по его совам, означает, что надо продолжить запуск механизмов в рамках ОДКБ и работу по запуску механизмов армяно-российского союзнического сотрудничества. "Наша позиция однозначна - азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию Республики Армения",- подчеркнул он.

Пашинян подчеркнул, что, несмотря на его призывы, ряд политсил спекулируют ситуацией, "по сути, разворачивают проазербайджанскую деятельность в тылу". Как считает и.о. премьер-министра, в Армении функционируют "агенты информационной борьбы Азербайджана". "Даже можно назвать их имена и фамилии - эти люди в 2020 году приглашали напасть на Армению, до данного события демонстрировали приблизительно те участки, откуда можно вторгнуться в РА, и сегодня они распространяют пропагандистские тезисы среди общественности и, по сути, подсказывают, каким должна быть переговорная позиция Азербайджана, чтобы она была наиболее выгодной для их политической борьбы. Для меня однозначно, что это все не может быть случайностью, и мы должны суметь спокойно расследовать, понять, что происходит", - отметил он.

Он заявил, что уже долгое время в Армении развивается также идея Баку о "Зангезурском коридоре". В этом направлении, как считает Пашинян, также отмечены "агенты информационной борьбы Азербайджана". И.о. главы правительства в очередной раз заявил, что никогда данный вопрос не обсуждался. Все обсуждения, заверил Пашинн, ведутся в публичном поле и выражены в совместном заявлении от 11 января и официальной информации в связи с деятельностью трехсторонней рабочей группы. При этом он подчеркнул, что открытие региональных коммуникаций в повестке правительства Армении. "Но это не может быть каким-либо образом связано с "коридорной" пропагандой, которую продолжают агитировать конкретные политические круги Азербайджана и Армении", - отметил он.

Пашинян коснулся также вопроса уточнения границ. Как считает и.о. премьер-министра, процесс необходим не только для Азербайджана, но и Армении. При этом, по его словам, процесс не может быть осуществлён в двустороннем формате, поскольку между Ереваном и Баку нет отношений. В данном случае, как и в случае с открытием коммуникаций, процесс необходимо проводить только в трёхстороннем формате, заявил он.

Касаясь дальнейших шагов, Никол Пашинян заявил, что переговоры с азербайджанскими ВС будут продолжены в среду и только на тему их вывода с территории Армении. Пока этого не произошло, как отметил Пашинн, ситуация продолжает оставаться кризисной, которая создает угрозу для суверенитета Армении, ее стабильности и территориальной целостности, что является основой для применения механизмов ОДКБ и армяно- российских союзнических отношений.

Как считает Пашинян, если не удастся политическим методами решить вопрос, надо будет запустить военно-политические механизмы - полномочия, которые предусмотрены в рамках ОДКБ и армяно-российских договоров для подобных случаев. "Мы, пользуясь нашим легитимным правом, приступили к старту этих действий", - отметил он.

"К сведению. После заседания Совета Безопасности, на ряде участков армяно- азербайджанской границы был отмечен рост напряжения со стороны азербайджанских сил",- говорится в конце официального релиза пресс-службы Пашиняна.