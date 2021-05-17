Понедельник, 17 Мая 2021 12:19

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое состоится 19 мая в Душанбе. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД РА.

Ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что 19 мая в Душанбе состоится СМИД ОДКБ, на котором министры иностранных дел обменяются мнениями о состоянии и перспективах развития международной обстановки с оценками влияния на безопасность государств - членов организации, а также о развитии и укреплении многопланового сотрудничества в рамках ОДКБ.

"Главам делегаций предстоит одобрить решения, которые потом будут вынесены для рассмотрения на осенней сессии Совета коллективной безопасности организации. Предполагается принять ряд совместных заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня, а также о сотрудничестве ОДКБ с заинтересованными государствами и международными организациями", - добавила Захарова.