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АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое состоится 19 мая в Душанбе. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД РА.
Ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что 19 мая в Душанбе состоится СМИД ОДКБ, на котором министры иностранных дел обменяются мнениями о состоянии и перспективах развития международной обстановки с оценками влияния на безопасность государств - членов организации, а также о развитии и укреплении многопланового сотрудничества в рамках ОДКБ.
"Главам делегаций предстоит одобрить решения, которые потом будут вынесены для рассмотрения на осенней сессии Совета коллективной безопасности организации. Предполагается принять ряд совместных заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня, а также о сотрудничестве ОДКБ с заинтересованными государствами и международными организациями", - добавила Захарова.
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|Ара Айвазян встретился с заместителем премьер-министра регионального правительства Иракского Курдистана Кубадом Талабани
|На заседании Совбеза обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Глава МИД РА переговорил с французским коллегой
|Левон Тер-Петросян готов стать будущим премьер-министром Армении
|Партия "Альянс" во внеочередных парламентских выборах выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра Армении
|Из-за наших упущений и ошибок в Армении к власти пришла сила, которая разрушила все - Ванецян
|РПА и <Родина> подписали меморандум о формировании блока <Честь имею>
|Ереван: Республика Армения решительно настроена предпринять все меры для обеспечения своей территориальной целостности
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|Тегеран отреагировал на ситуацию в Сюникской области Армении
|Джеки Спейер призвала Госдеп осудить действия Азербайджана по нарушению суверенитета Армении
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|Парламент Армении принял заявление о возможности применения адекватных мер по защите суверенитета страны
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|Глава МИД Армении переговорил с таджикским коллегой
|Глава оборонного ведомства провел телефонный разговор с генсеком ОДКБ
|Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязов встретился с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Оганисян
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|Ален Симонян утверждает: Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину по вопросу оказания военной помощи
|Президент Tуркменистана провел телефонный разговор с премьер-министром Японии
|Генерал Дворников прибыл в Ереван
|Арутюнян сообщил Шойгу, что вся территория, куда вторглись азербайджанцы, находится под полным контролем армянской армии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Если переговоры не дадут результата, армянская сторона будет вынуждена предпринять другие меры - Депутат правящей фракции
|Национальное собрание РА созывает внеочередное заседание в связи с ситуацией на госгранице
|Эдмон Марукян: Армения имеет легитимное право в результате переговоров, если азербайджанская сторона не отступит, использовать все имеющиеся инструменты, в том числе применить силу
|Омбудсмен Армении назвал абсолютно беспочвенным пребывание азербайджанских военных на территории Сев лич
|И.о. главы МИД Армении второй раз за сутки провел переговоры с Генсеком ОДКБ
|Пашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ президенту Таджикистана
|Нужно быть готовыми к плохому развитию событий и защите суверенной территории Армении – Авинян
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|Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ: Песков
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|Действующий председатель ОБСЕ в ходе разговора с главой МИД Азербайджана подчеркнула важность соблюдения трехсторонних заявлений
|Ардшинбанк стал спонсором трансляций Олимпийских игр по Общественному телевидению Армении
|Американский сенатор призвал администрацию Байдена поддержать Армению перед лицом растущей угрозы со стороны Азербайджана
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