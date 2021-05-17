Понедельник, 17 Мая 2021 11:44

АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе, состоявшегося 16 мая, телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, а также Нагорный Карабах.

Так, согласно сообщению на сайте Госдепа США, об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили свою общую обеспокоенность продолжающимся насилием в Израиле, на Западном берегу и в Газе, а также свое взаимодействие с партнерами в регионе для достижения спокойствия/

Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан также говорили о сотрудничестве в качестве государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования нагорно- карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что накануне глава МИД Франции провел переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана в связи с незаконными действия азербайджанских ВС на суверенных территориях Республики Армения.