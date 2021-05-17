Понедельник, 17 Мая 2021 11:42

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает новые услуги Visa Chatbot и Chatbot Consierge держателям премиальных карт Visa и Mastercard.

Visa Chatbot и Chatbot Consierge – это бесплатные услуги, которые позволят клиентам не заниматься повседневными мелочными делами, оперативно решать важные вопросы, требующие дополнительного времени и опыта, быть уверенными в том, что в режиме 24/7 в их распоряжении личный онлайн помощник, который умеет свободно разговаривать на удобном клиенту языке, готов поддержать любой разговор, обсудить интересующие вопросы и знает главное правило: «Клиент всегда прав… даже если не всегда».

Консьерж работает строго конфиденциально и поможет клиенту найти выход из форс-мажорной ситуации.

Visa Chatbot и Chatbot Consierge дают возможность владельцам премиальных карт Банка ВТБ (Армения) задавать неограниченное количество вопросов любого типа: доставка товаров и услуг, бронирование отелей и столиков в ресторанах и клубах, поиск контактов любых учреждений, организация онлайн мероприятий и путешествий, помощь в возвращении утерянного багажа, аренда жилья или автомобиля, юридическая поддержка, предоставление любой справочной информации, даже о курсе валют, погоде, о разных событиях и прочей информации.

Visa Chatbot –бесплатная услуга для владельцев карт Visa Infinite и Visa Signature Банка ВТБ (Армения), которая предоставляет актуальную информацию о преимуществах карт, специальных предложениях, скидках и привилегиях во время путешествий, а также предлагает консьерж-сервис в режиме 24/7. Услуга доступна в мессенджерах Telegram, Viber или Facebook Messenger. Услуга дает возможность удобно и безопасно переводить средства с карты на карту Visa.

Для регистрации в боте Visa Chatbot клиенту необходимо выбрать один из предпочитаемых мессенджеров, зайти в приложение и выбрать уровень своей карты, после чего в приложение он сможет увидеть информацию о действующих партнерских программах, список доступных услуг, в том числе к услугам консьержа в мессенджерах Telegram, Viber или по телефонному номеру +995706070309/ по электронной почте visa@concierge.link. или

Держателям премиальных карт Mastercard World Black Edition Банка ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться услугой Chatbot Consierge – это простой и удобный сервис для удаленного общения держателя карты с профессиональной командой личных ассистентов Mastercard Consierge 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, без праздников и выходных. Услуга Chatbot Consierge проста в использовании: клиенту Банка необходимо зайти на сайт https://konsierge.com/lite.html с мобильного телефона, выбрать удобный мессенджер, нажать на иконку и перейти по указанной ссылке для регистрации. Далее, клиент должен ввести номер своего мобильного телефона и первые 6 цифр номера карты, подтвердить номер телефона кодом из смс-сообщения, вернуться в мессенджер и начать использование Chatbot Consierge. Клиент может направить запрос консьержам онлайн через Chatbot Consierge в выбранном мессенджере, по телефону +37441121362 или по электронной почте info@konsierge.com. Для держателей карт Mastercard доступны на выбор 4 мессенджера - WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger.

Более подробную информацию об услугах Visa Chatbot и Chatbot Consierge можно получить на сайте Банка ВТБ (Армения) по следующим ссылкам: для карт Visa Infinite- https://www.vtb.am/ru/private/details/#detail_9# , Visa Signature https://www.vtb.am/ru/privilege/details/2/#detail_10# и для карт Mastercard World Black Edition- https://www.vtb.am/ru/privilege/details/1/#detail_10# или позвонив в филиал «Привилегия» по номеру +374(10) 606090.