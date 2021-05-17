Понедельник, 17 Мая 2021 11:37

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 2 377 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 67 граждан (2,8%), выздоровело 445 человек, скончалось 10.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение получают по положению на 11:00 17 мая 6 635 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 039 050 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 220 927 случаев заражения (21,3%), количество выздоровевших составило 208 899 (94,5%), летальных исходов - 4 333 (1,9%).