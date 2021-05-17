Понедельник, 17 Мая 2021 11:35

АрмИнфо.После последней арцахской войны Азербайджан не только продолжает озвучивать угрозы и требования, но и предпринимает откровенные шаги против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения. Об этом говорится в заявлении Бюро АРФ "Дашнакцутюн".

В поступившем в АрмИнфо сообщении АРФД, отмечается, что грубо нарушая положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан не только отказывается возвращать пленных и других удерживаемых лиц, но и после оккупации сел Хцаберд и Ин Тахер Арцаха, а также проведения демаркации на подозрительных основаниях, не встретив никакого сопротивления, перешел к откровенной захватнической политике.

В АРФД констатировали, что 12 мая 2021 года на некоторых стратегических направлениях Сюникской и Гегаркуникской областей азербайджанские Вооруженные силы пересекли государственную границу Республики Армения и углубились на несколько километров.

"В результате вторжения азербайджанских вооруженных сил возникли серьезные угрозы безопасности. Открытая агрессия Азербайджана с далеко идущими намерениями создала реальную угрозу военного столкновения и войны.

Пользуясь преступным бездействием властей Республики Армения, Азербайджан пытается диктовать свою волю, нарушая известные нормы международного права. Сегодня территориальная целостность Армении уже находится под угрозой. Вместо того, чтобы предотвратить агрессию Азербайджана и противодействовать ей, режим во главе с Николом Пашиняном своим некомпетентным руководством продолжает вести страны к краху", - отмечает АРФД.

Вместе с тем в Бюро подчеркнули необходимость предотвратить этот процесс. "Бюро АРФ Дашнакцутюн мобилизовало все свои возможности в разных странах мира, чтобы оказать давление на Азербайджан, в то же время готово защищать государство и безопасность наших граждан путем самоорганизации", - заключили в АРФД.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано-армянский пост. Переговоры должны продолжиться 18 мая. Официальной информации от властей Армении по поводу итогов переговоров в связи со сложившейся ситуацией нет и сложно делать какие-то выводы.