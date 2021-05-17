Понедельник, 17 Мая 2021 11:33

АрмИнфо.По инициативе французской стороны 16 мая состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщают азербайджанские СМИ, внешнеполитическое ведомство Азербайджана, министры обсудили вопросы, связанные с недавней напряженностью на азербайджано- армянской границе.

Джейхун Байрамов отметил, что по прошествии длительного времени были "приняты меры по укреплению границы" с Арменией, в частности, о размещении азербайджанских пограничных войск "на позициях, относящихся к Азербайджану" (незаконное размещение на суверенных территориях Армении- ред.), о "конструктивном подходе", продемонстрированном для разрешения разногласий и напряженности между сторонами, а также о том, что руководство Госпогранслужбы было немедленно отправлено в регион для проведения переговоров с другой стороной. Байрамов подчеркнул "недопустимость преувеличения и политизации пограничной напряженности" и важность решения таких вопросов путем переговоров.

Министры также обменялись мнениями по вопросам в связи с постконфликтным периодом.

Как ранее сообщало АрмИнфо, накануне Ле Дриан провел переговоры с армянским коллегой Ара Айвазяном. Ключевой темой телефонного разговора стала ситуация, созданная в приграничных районах Армении в связи с подстрекательскими действиями вооруженных сил Азербайджана, и шаги, предпринятые для снижения напряженности.

В этой связи глава МИД Армении высоко оценил принципиальную позицию Франции о недопустимости посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении.

Стороны коснулись и нагорно-карабахского конфликта. Была подчеркнута активная роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Обе стороны подчеркнули необходимость принятия мер по обеспечению региональной стабильности и безопасности.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано- армянский пост. Переговоры должны продолжиться 18 мая. Официальной информации от властей Армении по поводу итогов переговоров в связи со сложившейся ситуацией нет и сложно делать какие-то выводы.

На этом фоне выражает изумление молчание таких международных организаций как ООН и ОБСЕ. Организация Объединенных Наций хранит гробовое молчание на фоне попытки одного члена ООН аннексировать суверенные территории другого государства. А ОБСЕ, единственная международная организация, наделенная мандатом урегулирования ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, делает вид, что ничего не происходит.