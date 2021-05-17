Понедельник, 17 Мая 2021 00:06

АрмИнфо. Накануне 15 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян встретился с заместителем премьер-министра регионального правительства Иракского Курдистана Кубадом Талабани.

Приветствуя вице-премьер-министра и возглавляемую им делегацию, и.о. министра Айвазян отметил, что визит проходит в сложный для Армении период. Он символичен с точки зрения укрепления армяно-курдских отношений, переплетенных прочными историческими узами .

И.о министра иностранных дел Армении с удовлетворением отметил положительную динамику развития отношений с Республикой Ирак. Айвазян подтвердил готовность Армении к углублению и расширению взаимовыгодного многосекторального сотрудничества с автономией Иракского Курдистана, при этом используя тесные связи, установленные между Генеральным консульством Республики Армения в Эрбиле и «местными властями».

Упоминалась реализация достигнутых договоренностей о сотрудничестве в области высоких технологий, творческого образования и туризма, которые являются перспективными направлениями.

Обе стороны высоко оценили вклад армянской общины Иракского Курдистана в политическую, социальную и культурную жизнь автономии, а также в дальнейшее укрепление дружбы между двумя народами.

В ходе встречи также обсуждались актуальные региональные и международные вопросы. Особый акцент был сделан на защите прав национально-религиозных меньшинств и историко-культурного наследия на Ближнем Востоке. В этой связи и.о. министра иностранных дел РА высоко оценил сотрудничество по модернизации и реставрации древних рукописей между Матенадараном имени Месропа Маштоца и «Эрбильским музеем ассирийского наследия».

Айвазян ознакомил членов делегации с ситуацией в приграничных районах Республики Армения после провокационных действий, осуществленных Азербайджаном.