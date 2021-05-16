Воскресенье, 16 Мая 2021 19:18

АрмИнфо. Первый президент Армении, глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян готов участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах и стать кандидатом на пост премьера республики, если правление партии АНК примет соответствующее решение. Об этом он заявил 16 мая выступая на съезде партии.

Тер-Петросян так же напомнил о своем предложении двум бывшим президентам – Кочаряну и Саргсяну - баллотироваться в едином блоке. Если бы экс-президенты его одобрили, считает Тер-Петросян, можно было бы, сформировать антикризисное правительство, состоящее в основном из технократов, во главе с премьер-министром с серьезным опытом и навыками управления. А при нынешнем сценарии, как указал экс-президент, в случае победы любого из них, внутриполитическая борьба не только не спадет, но и еще более ужесточится, а вопросы безопасности окажутся на втором плане.

При этом, как считает Тер-Петросян, отказ Роберта Кочаряна от предложения выступить единым блоком означает, что он руководствуется не интересами государства, а своей одержимой местью к Пашиняну. Отказ же Сержа Саргсяна, по словам первого президента, мотивирован его нежеланием возвращаться в политику, а лишь обеспечением однопоартийцам из РПА возврата в парламент.

Левон Тер-Петросян коснулся также причин поражения Армении в арцахской войне. "Мы сами привлекли поражение на свою голову вследствие авантюрной и безответственной политики властей, проводимой на протяжении последних 23 лет”, - заявил он, А основа поражения, как считает Тер-Петросян, была заложена в 1998 году “на ложной вере в возможность сохранения статус-кво и принципе не уступать ни пяди земли”. “Завершение поражения анонсировал Никол Пашинян своим провокационным заявлением “Арцах - это Армения и точка”, - подчеркнул первый президент РА.