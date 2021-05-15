Суббота, 15 Мая 2021 14:56

АрмИнфо. "Из-за наших упущений и ошибок в Армении к власти пришла сила, которая разрушила все. Сегодня мы стоим перед серьезной угрозой потери государственности и истребления", - заявил экс-глава СНБ Армении, глава партии "Отечество", ныне кандидат на пост премьер-министра от блока "Честь имею" Артур Ванецян 15 мая после подписания меморандума о формировании блока.

Ванецян заверил, что для лучшего управления страной новоформированный блок прислушается к воле и мнению каждого гражданина Армении, что не делалось до сих пор ни одной политической силой.

Экс-министр юстиции, ныне член предвыборной кампании блока "Честь имею" Давид Арутюнян" в свою очередь, отметил, что единственный способ для построения безопасной и сильной страны - добиться ухода нынешней власти. "Для того, чтобы освободить Армению от разрушающей силы сегодняшних властей, мы готовы сотрудничать с любой - действительно оппозиционной власти силой, а не "с фальшивой, искусственно созданной властью политсилой", - сказал он. При этом, по словам Арутюняна, блок "Честь имею" по итогам выборов в парламент претендует "добиться максимума".

На ремарку о том, готовы ли члены блока к "худшему сценарию развития ситуации" - вторжения противника на территорию Армении, Арутюнян заявил, что они готовы защищать страну с оружием в руках.