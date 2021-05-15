Суббота, 15 Мая 2021 13:39

АрмИнфо. Мы высоко ценим призывы наших международных партнеров к Азербайджану незамедлительно вывести свои вооруженные подразделения с территории Армении. Об этом заявила спикер МИД Республики Армения Анна Нагдалян, в очередной раз подчеркнув, что азербайджанская сторона осуществила вторжение на суверенную территорию РА.

<В МИД РА надеются, что азербайджанская сторона прислушается к этим призывам и не станет обострять ситуацию дальше. Республика Армения решительно настроена предпринять все меры для обеспечения своей территориальной целостности, о чем на различных площадках проинформировала также своих коллег>, - отметила Нагдалян.