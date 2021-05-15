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АрмИнфо. Россия направит в 2021 году из федерального бюджета около $3 млн на постконфликтное восстановление отдельных районов Армении.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, средства в размере до $3,2 млн будут перечислены в бюджет Программы развития ООН "На финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию содействия наиболее пострадавшим районам Армении в постконфликтном восстановлении".
МИД РФ поручено проинформировать правительство Армении и Программу развития ООН о принятом решении, передаёт INTERFAX.
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|Тегеран отреагировал на ситуацию в Сюникской области Армении
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|Армения начала процесс в ОДКБ, обратилась с письмом к России, а Франция заявила о готовности оказать военную поддержку Армении
|Глава МИД Армении переговорил с таджикским коллегой
|Глава оборонного ведомства провел телефонный разговор с генсеком ОДКБ
|Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязов встретился с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Оганисян
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|Президент Tуркменистана провел телефонный разговор с премьер-министром Японии
|Генерал Дворников прибыл в Ереван
|Арутюнян сообщил Шойгу, что вся территория, куда вторглись азербайджанцы, находится под полным контролем армянской армии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Если переговоры не дадут результата, армянская сторона будет вынуждена предпринять другие меры - Депутат правящей фракции
|Национальное собрание РА созывает внеочередное заседание в связи с ситуацией на госгранице
|Эдмон Марукян: Армения имеет легитимное право в результате переговоров, если азербайджанская сторона не отступит, использовать все имеющиеся инструменты, в том числе применить силу
|Омбудсмен Армении назвал абсолютно беспочвенным пребывание азербайджанских военных на территории Сев лич
|И.о. главы МИД Армении второй раз за сутки провел переговоры с Генсеком ОДКБ
|Пашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ президенту Таджикистана
|Нужно быть готовыми к плохому развитию событий и защите суверенной территории Армении – Авинян
|Политолог: Баку добился того, что мы уже давно защищаем не Арцах, а Сюник
|Мнение: Азербайджан действиями в Сюнике и Гегаркунике пытается надавить на Армению и Россию для ускорения решения Южного коридора
|САР обратился в ООН в связи с нарушением Азербайджаном государственной границы Армении
|Песков: В ходе телефонного разговора Пашинян не просил у Путина помощи в связи с ситуацией в Сюникской области
|Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ: Песков
|Армен Григорян и Николай Патрушев обсудили напряженность на границе Армении из-за действий Азербайджана
|Действующий председатель ОБСЕ в ходе разговора с главой МИД Азербайджана подчеркнула важность соблюдения трехсторонних заявлений
|Ардшинбанк стал спонсором трансляций Олимпийских игр по Общественному телевидению Армении
|Американский сенатор призвал администрацию Байдена поддержать Армению перед лицом растущей угрозы со стороны Азербайджана
|Аналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневра
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|Посол: В Лондоне предпочли бы видеть в Нагорном Карабахе многонациональные миротворческие силы
|За сутки в Армении выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом, количество выздоровевших составило 712
|Госдеп: США внимательно следят за ситуацией в Сюникской области Армении
|Макрон на армянском языке призвал Баку вывести войска с территории Армении
|Макрон: ВС Азербайджана должны немедленно вернуться на исходные позиции
|Ара Айвазян обсудил с Габриелюсом Ландсбергисом посягательства Азербайджана на территорию Армении
|Ара Айвазяна вновь провел беседу с Сергеем Лавровым
|Ара Айвазян в беседе с Филиппом Рикером подчеркнул неприемлемость провокаций Азербайджана против территориальной целостности Армении
|Баку рекомендует не поддаваться панике, принять реальность межгосударственного пограничного режима
|“Процветающая Армения” предлагает созвать внеочередное заседание парламента
|Айвазян председателю ОБСЕ: действия Азербайджана прямое следствие ненадлежащей реакции мирового сообщества на войну против народа Арцаха
|Ара Айвазян и Станислав Зась обсудили применение положений Договора о коллективной безопасности и инструментов, предусмотренных Уставом ОДКБ
|Лавров и Байрамов обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе
|Армения приняла решение об обращении в ОДКБ
|С начала года активы компании «Амунди-АКБА Ассет Менеджмент» возросли на 16 млрд. драмов
|МО РА: ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение в направлении Вардениса и Сисиана
|10% кешбэк по картам Visa IDBank-а по случаю дня семьи
|ОДКБ выступила с заявлением в связи с ситуацией в Сюникской области Армении
|Французский парламентарий осуждает беспрецедентную военную провокацию Азербайджана в отношении Армении
|Постпред Армении рассказал коллегам из ОДКБ о посягательстве Азербайджана на суверенную территорию РА
|Читать больше
|Аналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневра
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