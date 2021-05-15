Суббота, 15 Мая 2021 13:12

АрмИнфо. Иран внимательно следит за развитием ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы и подчеркивает необходимость мирного урегулирования споров между двумя соседними странами.

Как передаёт Тasnim news, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

<Исламская Республика Иран внимательно и чутко следит за событиями последних нескольких дней на границах двух соседних стран, Армении и Азербайджана.

Иран надеется, что спор будет урегулирован как можно скорее, при проявлении благоразумия обеих сторон и мирным путем>, - отметил представитель МИД Ирана.

При этом он добавил, что Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость поддержания стабильности и спокойствия в регионе и призывает обе стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации и уважать границы двух стран.

Вместе с тем, Хатибзаде выразил готовность Ирана внести свой вклад в мирное урегулирование разногласий между двумя странами, включая недавний спор.