Суббота, 15 Мая 2021 12:52

АрмИнфо. Действия Азербайджана являются вторжением на территорию Армении и угрожают региональной стабильности. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала конгрессмен США Джеки Спейер.

В частности, она призвала главу Госдепартамента США Энтони Блинкена осудить нарушение Азербайджаном суверенитета Армении, и оказать давление, чтобы азербайджанская сторона немедленно вывела свои войска с территории РА.