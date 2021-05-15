Суббота, 15 Мая 2021 12:34

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3 178 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 282 граждан (8,8%), при этом выздоровело - 636 человек, скончалось - 13.

Как сообщает министерство здравоохранения, фактическое лечение получают по положению на 11:00 15 мая 7 257 пациентов. С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано 220 729 случаев заражения, что составляет 21,3% из числа сдавших тест на коронавирус. Количество выздоровевших достигло 208 100 (94,3%), летальных исходов

- 4314 (1,9%).

Кроме того, за прошедший день было зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло

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