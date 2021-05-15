Суббота, 15 Мая 2021 11:01

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян вместе с представителями аппарата отбыл в Гегаркуникскую область для ознакомления на месте с ситуацией, связанной с границами, проведения работ по сбору фактов и защиты прав жителей приграничных общин. Об этом говорится в официальном сообщении Омбудсмена.

В источнике говорится, что с 12 мая Защитнику прав человека Армении поступают сообщения из населенных пунктов Варденис, Кут, Норабак, Верин Шоржа Гегаркуникской области в связи с незаконным присутствием азербайджанских вооруженных сил.

Исследования аппарата защитника прав человека, в том числе офиса в Гегаркунике, подтверждают, что преступные действия азербайджанских военных грубо нарушают права пограничных жителей Армении.

В частности, жители выразили обеспокоенность в связи с присутствием азербайджанских вооруженных служащих по соседству с их населенными пунктами, что ставит под угрозу их жизнь и безопасность, нарушает душевное спокойствие. Кроме того жители отметили, что не могут больше пользоваться пастбищами, заниматься скотоводством, что является источником дохода их семей, заявив, что под угрозой и доступ к оросительным водным ресурсам.

«Защитник прав человека Республики Армения обращает внимание международных организаций на то, что указанные права приграничных жителей Республики Армения международно признаны и гарантированы Конституцией Республики Армения», - говорится в сообщении.

Результаты работы по сбору фактов будут обобщены и отправлены международным организациям.