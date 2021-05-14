Пятница, 14 Мая 2021 18:29

АрмИнфо.14 мая 2021 года Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязов встретился с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Оганисян для обсуждения вопросов по наращиванию дальнейшего сотрудничества.

На встрече присутствовали также проректор по науке, кандидат искусствоведения Цовинар Мовисян, проректор по учебной части Арам Оганисян, проректор по международным связям Армен Багдасарян и зав. отделом качества, кандидат искусствоведения Нарине Аветисян.

Тепло поприветствовав гостя ректор С.Оганесян сообщила, что сотрудничество музыкальных сообществ имеет давнюю историю, что высоко ценит недавно налаженное, однако очень активное сотрудничество между Ереванской государственной консерваторией им. Комитаса и Туркменской национальной консерваторией им. Маи Кулиевой и выразила готовность и впредь оказать всестороннее содействие для его наращивания. Со слов ректора, именно с этой целью главная музыкальная кузница страны подготовила Соглашение о сотрудничестве со своим коллегой вузом, которую направят по официальным каналам.

В свою очередь акцентируя давность сотрудничества в музыкальной сфере, Посол М.Аязов рассказал своим собеседникам об истоках становления оркестра народных инструментов Туркменистана, уходящих в 30-е годы прошлого столетия, о том, что в 1933 году на базе Туркменского художественного техникума был создан студенческий оркестр под руководством армянина по национальности Седрака Туманяна и Пурли Сарыева, концертная деятельность которого заметно повлияла на музыкальную жизнь Ашхабада. Посол также рассказал, что в эти же годы был создан оркестр народных инструментов на радио и для обоих коллективов Седрак Туманян подбирал репертуар, делал обработки народных песен и танцев, переложения произведений зарубежных и русских композиторов. Со слов Посла в 1941 г. при Государственной филармонии был создан Оркестр туркменских народных инструментов под руководством Григория Аракеляна, кто тщательно изучал туркменские народные инструменты и многое делал для улучшения их звучания.

С большим интересом выслушав туркменского дипломата, руководство Ереванской государственной консерватории констатировало, что необходимо продолжать сотрудничество по разным дисциплинам. Участники встречи также обособили установление отношений между преподавателями и студентами двух музыкальных вузов после пандемии посредством проведения совместных концертов, конференций, путем обмена студентами и профессионального обучения, а также отметили важность установления тесных контактов в области исследований и обмена научной информацией.

Проректор по науке Цовинар Мовисян сообщила, что консерватория выпускает научный журнал «Музыкальная Армения» и призвала туркменских искусствоведов напечатать свои научные статьи в отмеченном журнале, а также поинтересовалась есть ли научный журнал, издаваемый Туркменской консерваторией для публикации статьей армянских искусствоведов в туркменских изданиях.

Было также предложено заострить внимание на сотрудничестве по композиторскому искусству и по современным музыкальным произведениям, в свете того, что обе дружественные страны имея общее прошлое, доступная информация также обхватывает тот период времени, но о современных композиторах и современном музыкальном искусстве мало что известно и основной причиной этого является языковой барьер. Поэтому сторонами встречи было предложено организовать концерты произведений современных туркменских и армянских композиторов участием и студентов и преподавателей двух музыкальных вузов.

В завершении конструктивной встречи ректор С.Оганесян передала книги с нотными партитурами великого армянского композитора Комитаса, которые будут направлены в Туркменскую национальную консерваторию имени Маи Кулиевой.