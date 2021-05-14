Пятница, 14 Мая 2021 18:23

АрмИнфо.Артезианский бассейн Араратской долины обладает значительными ресурсами подземных вод, которые используются для хозяйственных нужд, орошения, рыбоводства и производства. Вода из бассейна также используется для системы охлаждения Мецаморской АЭС.

Исследования специалистов показали, что уровень грунтовых вод в бассейне за последние 10 лет упал в среднем на 6-9 метров (до 15 метров в некоторых местах), а артезианская зона сократилась примерно на 67%.

Об этом говорилось на состоявшейся сегодня в Ереване научной конференции «Перспективы устойчивого управления водными ресурсами в Араратской долине», на которой обсуждались водные проблемы региона и их негативные последствия для Армении. Конференция была организована программой USAID «Использование передовых научных технологий - Партнерство для комплексного сохранения ресурсов» (GATO).

Присутствующие специалисты отметили, что негативная динамика чрезмерной эксплуатации водных подземных ресурсов долины приводит к водному дисбалансу, снижению потенциала восстановления подземных вод, созданию нехватки воды в регионе, что ставит под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность страны. В результате истощения ресурсов более 30 общин в Араратской долине испытывают сегодня проблемы с питьевой водой и орошением, о чем говорит, в том числе и оценка спроса, проведенная специалистами. Было выявлено, что отрицательная разница между спросом и предложением воды в артезианском бассейне Араратской долины составило более 1.120 млн м3. Эта нехватка в восновном связана с деятельностью человека и чрезмерным использованием ресурсов различными секторами экономики, основным из которых являются рыбные хозяйства.

Отмечалось, до недавнего времени правительственные решения по водозабору подземных вод основывались на данных 1983-1984 годов. В целях предотвращения чрезмерной эксплуатации водных ресурсов, регулирования деятельности водопользователей правительство приняло соответствующие решения и законодательные акты. Однако данные программы GATO показывают, что в 2016 г. фактический забор воды из этих ресурсов все еще на 46% превышает допустимый объем, утвержденный правительством.

Как заявил на конференции директор миссии USAID в Армении Дэвид Хоффман, правительство Армении и США более 25 лет работают вместе над решением водных проблем страны. «Нам нужны данные, чтобы оказывать более эффективную поддержку сектору. Как уменьшить потребление грунтовых вод, не зная их истинного объема, ведь последним данным около 40 лет. Он выразил надежду, что в результате дальнейшего сотрудничества удастся восстановить ресурсы подземных вод аграрного сектора страны, что имеет стратегическое значение и для безопасности Армянской (Мецаморской) АЭС.

Заместитель министра окружающей среды РА Анна Мазманян высоко оценила реализацию программы USAID - GATO, особо отметив результаты комплексных исследований гидролого-гидрогеологических условий Араратской долины, проведенные в рамках проекта, прежде всего, в контексте анализа происхождения, свойств и состояния подземных вод, что необходимо для определения технических решений для их грамотного и эффективного использования. Исследования позволят разработать комплексный, взаимосвязанный и интегрированный подход к эффективному управлению водными ресурсами этого важнейшего региона Армении.

Отмечалось, что на основе этих данных, предоставленных GATO, правительство Армении получит возможность разработать разумную политику и законодательство в водном секторе, которые в первую очередь направлены на достижение целей долгосрочного сохранения ресурсов при одновременном удовлетворении потребности в воде населения и хозяйствующих субъектов при условии осознанного и ответственного подхода к водопользованию.

Напомним, что еще в сентябре 2019 года правительство Армении приняло решение о консервации в Араратской долине 97 водных скважин. Представляя тогда проект решения, глава министерства окружающей среды отметил, что на решение поставленной задачи из Резервного фонда правительства будет направлено 37,9 млн драмов. В результате реализации программы будет сэкономлено около 30 млн куб. м воды. Кроме того, рассматривалась возможность полного запрета на использование артезианских скважин Араратской долины в период, когда нет необходимости в орошении.

Напомним, что 29 августа правительство страны приняло еще одно решение, направленное на упорядочивание порядка водоснабжения рыбоводческих хозяйств Араратской долины. В долине развернули свою деятельность около 120 рыбоводческих хозяйств. В целях обеспечения их необходимыми объемами воды предусмотрено применить замкнутый цикл водоснабжения, что позволит сформировать единую цепь при производстве рыбы и рыбной продукции. В этих целях планировалось установить для компаний, занятых в этой сфере, определенные лимиты. Рыбных хозяйствам предлагалось модернизировать производство, переведя из на закрытый цикл, а в качестве поддержки были разработаны меры по доступности хозяйств к недорогим доступным финансовым ресурсам и лизинговым сделкам. На решение поставленной задачи из государственного бюджета страны было направлено 460 млн драмов.