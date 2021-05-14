Пятница, 14 Мая 2021 17:38

АрмИнфо. Руководители оборонных ведомств Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу 14 мая в телефонном разговоре обсудили сложившуюся ситуацию в Сюникской области Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

Как сообщает МО Армении, Арутюнян проинформировал своего российского коллегу о действиях армянской стороны в сложившейся ситуации, отметив, что во всех местах, включая участок Сев лич, куда вторглись азербайджанцы, вся территория, военные и пути их снабжения находятся под полным контролем армянской армии.

"Глава оборонного ведомства Армении, отметив важность мирного урегулирования ситуации, счел недопустимым любое посягательство на суверенную территорию Армении", - отмечается в сообщении.

Главы оборонных ведомств обсудили также армяно-российское военное сотрудничество, миссию миротворческого контингента РФ в Арцахе, а также вопросы региональной безопасности.