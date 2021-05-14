Пятница, 14 Мая 2021 17:33

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 собственные дома на улице Манушяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 40, 42 на пр. Комитаса, жилые дома 11, 13, 15, 17, 19 на улице Антараин, жилой дом 35 на улице Кери, жилые дома 1/18, 1/21 на улице Азатутяна, жилой дом 26 на улице Киевяна, собственные дома на улице П.Севака, Сасунци Давида и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 5, собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха, жилые дома 15, 17 на улице Чехова, жилой дом 14 на улице Ехбайрутян, жилые дома 3, 5, 7 на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на улице Е.Тадевосяна, жилые дома 21, 26 на улице Горгагорцнери, собственные дома на улице Горгагорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-13:00 село Оганаван;

11:00-17:00 частично город Аштарак, частично села Карин, Ошакан; села Арташаван, Сагмосаван и Уши;

в Араратской области:

10:00-12:30 частично село Ехегнаван; село Ноякерт;

10:00-16:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапян, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар и Гукасаван; частично кварталы “Нор”, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Лусарат;

10:30-16:00 частично село Баграмян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично село Арени; села Елпин, Чива, Ринд;

10:00-14:00 частично село Малишка;

10:00-15:00 частично село Гладзор;

10:00-16:00 частично село Арин; частично улица Азатутяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично улицы Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; улицы 7, 8, 9, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-16։00 частично село Неркин Птгни;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 квартал “Оренгой” полностью, коммунальное хозяйство, ООО “Легнист”, “Змрухте Лагуна”, “Цоваорор”, “Мер Шин”, “Спитак ап”, ‘Тигран ев Ваге”, “Ерек аруйцнер”, “Гога Дент”, “Норалусин”, гражд. “В.Снхчян”, “С.Микаелян”, “А.Погосян”, ЧП “Ш.Асатрян”, “Р.Айрапетян”, Парусная база, Аэронавигация, ЗАО “Севан ЧШШ”, комбинат “Дзук”, завод “Дзук”, Рыбозащитная структура, коттеджи “Лаванда сити”, газозаправочная станция “Етер”, ООО ‘Севани ЭЦШ”, ГНКО ‘Бужгуйк”, старое здание больницы, а также абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к зоне отдыха озера Севан, в городе Севан;

11։00–12։00 община Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:30-14:00 село Красар и кварталы 1, 2 в селе Ашоцк в Ашоцком регионе;

13:00-16:00 села Айкадзор, Анипемза, Аникаяран, Баграван в Анийском регионе; пограничные заставы Джрапи, Харьков, Анипемза, Ахурянское водохранилище, село Нор Артик в Арагацотнской области;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут и Ваагни;

в Тавушской области:

10:00-14:00 кварталы “Шамахян”, “Андраник” частично улица Горького в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-14:00 села Ангегакот, Шаке, Ишханасар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 6, 8 на улице Чаренца, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12 на улице Ширванзаде в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.