Arminfo.info




 Пятница, 14 Мая 2021 17:33

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

 в городе Ереван:

11:00-17:00 собственные дома на улице Манушяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 40, 42 на пр. Комитаса, жилые дома 11, 13, 15, 17, 19 на улице Антараин, жилой дом 35 на улице Кери, жилые дома 1/18, 1/21 на улице Азатутяна, жилой дом 26 на улице Киевяна, собственные дома на улице П.Севака, Сасунци Давида и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 5, собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха, жилые дома 15, 17 на улице Чехова, жилой дом 14  на улице Ехбайрутян, жилые дома 3, 5, 7 на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на улице Е.Тадевосяна, жилые дома 21, 26 на улице Горгагорцнери, собственные дома на улице Горгагорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-13:00 село Оганаван;

11:00-17:00  частично город Аштарак, частично села Карин, Ошакан; села Арташаван, Сагмосаван и Уши;

 

в Араратской области:

10:00-12:30  частично село Ехегнаван; село Ноякерт;

10:00-16:00  села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапян, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар и Гукасаван; частично кварталы “Нор”, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Лусарат;

10:30-16:00 частично село Баграмян;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00  частично село Арени; села Елпин, Чива, Ринд;

10:00-14:00 частично село Малишка;

10:00-15:00 частично село Гладзор;

10:00-16:00  частично село Арин; частично улица Азатутяна в городе Вайк;

 

в Котайкской области:

10։00-16։00  частично улицы Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; улицы 7, 8, 9, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-16։00 частично село Неркин Птгни;

11։00-17։00  частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

 

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00  квартал “Оренгой” полностью, коммунальное хозяйство, ООО “Легнист”, “Змрухте Лагуна”, “Цоваорор”, “Мер Шин”, “Спитак ап”, ‘Тигран ев Ваге”, “Ерек аруйцнер”, “Гога Дент”, “Норалусин”, гражд. “В.Снхчян”,  “С.Микаелян”, “А.Погосян”, ЧП “Ш.Асатрян”, “Р.Айрапетян”, Парусная база, Аэронавигация, ЗАО “Севан ЧШШ”, комбинат “Дзук”, завод “Дзук”, Рыбозащитная структура, коттеджи “Лаванда сити”, газозаправочная станция “Етер”, ООО ‘Севани ЭЦШ”, ГНКО ‘Бужгуйк”, старое здание больницы, а также абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к зоне отдыха озера Севан, в городе Севан;

11։00–12։00 община Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Ширакской области:

10:30-14:00  село Красар и кварталы 1, 2 в селе Ашоцк в Ашоцком регионе;

13:00-16:00  села Айкадзор, Анипемза, Аникаяран, Баграван в Анийском регионе; пограничные заставы Джрапи, Харьков, Анипемза, Ахурянское водохранилище, село Нор Артик в Арагацотнской области;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00  села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут и Ваагни;

 

в Тавушской области:

10:00-14:00  кварталы “Шамахян”, “Андраник” частично улица Горького в городе Дилижан;

 

в Сюникской области:

10:00-14:00  села Ангегакот, Шаке, Ишханасар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00  жилые дома 6, 8 на улице Чаренца, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12 на улице Ширванзаде в городе Сисиан.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 


Лента новостей
Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязов встретился с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Оганисян Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязов встретился с ректором Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Соной Оганисян
В Ереване обсудили перспективы устойчивого управления водными ресурсами в Араратской долинеВ Ереване обсудили перспективы устойчивого управления водными ресурсами в Араратской долине
Ален Симонян утверждает: Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину по вопросу оказания военной помощиАлен Симонян утверждает: Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину по вопросу оказания военной помощи
Президент Tуркменистана провел телефонный разговор с премьер-министром ЯпонииПрезидент Tуркменистана провел телефонный разговор с премьер-министром Японии
Генерал Дворников прибыл в ЕреванГенерал Дворников прибыл в Ереван
Арутюнян сообщил Шойгу, что вся территория, куда вторглись азербайджанцы, находится под полным контролем армянской армииАрутюнян сообщил Шойгу, что вся территория, куда вторглись азербайджанцы, находится под полным контролем армянской армии
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Если переговоры не дадут результата, армянская сторона будет вынуждена предпринять другие меры - Депутат правящей фракцииЕсли переговоры не дадут результата, армянская сторона будет вынуждена предпринять другие меры - Депутат правящей фракции
Национальное собрание РА созывает внеочередное заседание в связи с ситуацией на госграницеНациональное собрание РА созывает внеочередное заседание в связи с ситуацией на госгранице
Эдмон Марукян: Армения имеет легитимное право в результате переговоров, если азербайджанская сторона не отступит, использовать все имеющиеся инструменты, в том числе применить силуЭдмон Марукян: Армения имеет легитимное право в результате переговоров, если азербайджанская сторона не отступит, использовать все имеющиеся инструменты, в том числе применить силу
Омбудсмен Армении назвал абсолютно беспочвенным пребывание азербайджанских военных на территории Сев личОмбудсмен Армении назвал абсолютно беспочвенным пребывание азербайджанских военных на территории Сев лич
И.о. главы МИД Армении второй раз за сутки провел переговоры с Генсеком ОДКБИ.о. главы МИД Армении второй раз за сутки провел переговоры с Генсеком ОДКБ
Пашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ президенту ТаджикистанаПашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ президенту Таджикистана
Нужно быть готовыми к плохому развитию событий и защите суверенной территории Армении – АвинянНужно быть готовыми к плохому развитию событий и защите суверенной территории Армении – Авинян
Политолог: Баку добился того, что мы уже давно защищаем не Арцах, а СюникПолитолог: Баку добился того, что мы уже давно защищаем не Арцах, а Сюник
Мнение: Азербайджан действиями в Сюнике и Гегаркунике пытается надавить на Армению и Россию для ускорения решения Южного коридораМнение: Азербайджан действиями в Сюнике и Гегаркунике пытается надавить на Армению и Россию для ускорения решения Южного коридора
САР обратился в ООН в связи с нарушением Азербайджаном государственной границы АрменииСАР обратился в ООН в связи с нарушением Азербайджаном государственной границы Армении
Песков: В ходе телефонного разговора Пашинян не просил у Путина помощи в связи с ситуацией в Сюникской областиПесков: В ходе телефонного разговора Пашинян не просил у Путина помощи в связи с ситуацией в Сюникской области
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ: ПесковПутин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ: Песков
Армен Григорян и Николай Патрушев обсудили напряженность на границе Армении из-за действий АзербайджанаАрмен Григорян и Николай Патрушев обсудили напряженность на границе Армении из-за действий Азербайджана
Действующий председатель ОБСЕ в ходе разговора с главой МИД Азербайджана подчеркнула важность соблюдения трехсторонних заявленийДействующий председатель ОБСЕ в ходе разговора с главой МИД Азербайджана подчеркнула важность соблюдения трехсторонних заявлений
Ардшинбанк стал спонсором трансляций Олимпийских игр по Общественному телевидению АрменииАрдшинбанк стал спонсором трансляций Олимпийских игр по Общественному телевидению Армении
Американский сенатор призвал администрацию Байдена поддержать Армению перед лицом растущей угрозы со стороны АзербайджанаАмериканский сенатор призвал администрацию Байдена поддержать Армению перед лицом растущей угрозы со стороны Азербайджана
Аналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневраАналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневра
Выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции: Пашинян провел телефонный разговор с ПутинымВыход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции: Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
Посол: В Лондоне предпочли бы видеть в Нагорном Карабахе многонациональные миротворческие силыПосол: В Лондоне предпочли бы видеть в Нагорном Карабахе многонациональные миротворческие силы
За сутки в Армении выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом, количество выздоровевших составило 712За сутки в Армении выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом, количество выздоровевших составило 712
Госдеп: США внимательно следят за ситуацией в Сюникской области АрменииГосдеп: США внимательно следят за ситуацией в Сюникской области Армении
Макрон на армянском языке призвал Баку вывести войска с территории АрменииМакрон на армянском языке призвал Баку вывести войска с территории Армении
Макрон: ВС Азербайджана должны немедленно вернуться на исходные позицииМакрон: ВС Азербайджана должны немедленно вернуться на исходные позиции
Ара Айвазян обсудил с Габриелюсом Ландсбергисом посягательства Азербайджана на территорию АрменииАра Айвазян обсудил с Габриелюсом Ландсбергисом посягательства Азербайджана на территорию Армении
Ара Айвазяна вновь провел беседу с Сергеем ЛавровымАра Айвазяна вновь провел беседу с Сергеем Лавровым
Ара Айвазян в беседе с Филиппом Рикером подчеркнул неприемлемость провокаций Азербайджана против территориальной целостности АрменииАра Айвазян в беседе с Филиппом Рикером подчеркнул неприемлемость провокаций Азербайджана против территориальной целостности Армении
Баку рекомендует не поддаваться панике, принять реальность межгосударственного пограничного режимаБаку рекомендует не поддаваться панике, принять реальность межгосударственного пограничного режима
“Процветающая Армения” предлагает созвать внеочередное заседание парламента“Процветающая Армения” предлагает созвать внеочередное заседание парламента
Айвазян председателю ОБСЕ: действия Азербайджана прямое следствие ненадлежащей реакции мирового сообщества на войну против народа АрцахаАйвазян председателю ОБСЕ: действия Азербайджана прямое следствие ненадлежащей реакции мирового сообщества на войну против народа Арцаха
Ара Айвазян и Станислав Зась обсудили применение положений Договора о коллективной безопасности и инструментов, предусмотренных Уставом ОДКБАра Айвазян и Станислав Зась обсудили применение положений Договора о коллективной безопасности и инструментов, предусмотренных Уставом ОДКБ
Лавров и Байрамов обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границеЛавров и Байрамов обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе
Армения приняла решение об обращении в ОДКБАрмения приняла решение об обращении в ОДКБ
С начала года активы компании «Амунди-АКБА Ассет Менеджмент» возросли на 16 млрд. драмовС начала года активы компании «Амунди-АКБА Ассет Менеджмент» возросли на 16 млрд. драмов
МО РА: ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение в направлении Вардениса и СисианаМО РА: ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение в направлении Вардениса и Сисиана
10% кешбэк по картам Visa IDBank-а по случаю дня семьи10% кешбэк по картам Visa IDBank-а по случаю дня семьи
ОДКБ выступила с заявлением в связи с ситуацией в Сюникской области АрменииОДКБ выступила с заявлением в связи с ситуацией в Сюникской области Армении
Французский парламентарий осуждает беспрецедентную военную провокацию Азербайджана в отношении АрменииФранцузский парламентарий осуждает беспрецедентную военную провокацию Азербайджана в отношении Армении
Постпред Армении рассказал коллегам из ОДКБ о посягательстве Азербайджана на суверенную территорию РАПостпред Армении рассказал коллегам из ОДКБ о посягательстве Азербайджана на суверенную территорию РА
Омбудсмен Армении выехал в Сюник для ознакомления с ситуацией на местеОмбудсмен Армении выехал в Сюник для ознакомления с ситуацией на месте
Завершилось заседание Совбеза Армении по ситуации вокруг озера Сев лич в СюникеЗавершилось заседание Совбеза Армении по ситуации вокруг озера Сев лич в Сюнике
Политолог: Заинтересованность в сохранении МГ ОБСЕ на плаву обусловлена стремлением России затащить Азербайджан в ЕАЭСПолитолог: Заинтересованность в сохранении МГ ОБСЕ на плаву обусловлена стремлением России затащить Азербайджан в ЕАЭС
Авиакомпания <Армения> объявила о старте регулярных рейсов в направлении Ереван-Хургада-ЕреванАвиакомпания <Армения> объявила о старте регулярных рейсов в направлении Ереван-Хургада-Ереван
РПА о ситуации в Сюнике: Нынешний режим не имеет ни внутренних, ни внешних инструментов для сохранения территориальной целостности АрменииРПА о ситуации в Сюнике: Нынешний режим не имеет ни внутренних, ни внешних инструментов для сохранения территориальной целостности Армении
В Докладе Госдепа США о религиозной свободе в мире указываются вопиющие нарушения свободы вероисповедания в Турции и АзербайджанеВ Докладе Госдепа США о религиозной свободе в мире указываются вопиющие нарушения свободы вероисповедания в Турции и Азербайджане
Государство намерено законодательно <повысить> коэффициент рождаемости в странеГосударство намерено законодательно <повысить> коэффициент рождаемости в стране
Эксперт: Ситуация вокруг Эксперт: Ситуация вокруг "Сев Лича" - свидетельство исчезновения последних красных линий в сращивании политики и СМИ
Правительство Пашиняна обещает до 2025 года постепенно увеличивать зарплату научным работникамПравительство Пашиняна обещает до 2025 года постепенно увеличивать зарплату научным работникам
Новый командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе уже находится на месте дислокации контингентаНовый командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе уже находится на месте дислокации контингента
Пашинян назвал продвижение азербайджанских войск вглубь территории Армении заранее подготовленной провокациейПашинян назвал продвижение азербайджанских войск вглубь территории Армении заранее подготовленной провокацией
За сутки в Армении скончалось от коронавируса 19 человекЗа сутки в Армении скончалось от коронавируса 19 человек
Адам Шифф о ситуации вокруг Сев Лич: США не должны предоставлять военное финансирование стране, нарушающей суверенитет своих соседейАдам Шифф о ситуации вокруг Сев Лич: США не должны предоставлять военное финансирование стране, нарушающей суверенитет своих соседей
Минздрав: Вероятной причиной вспышки кишечной инфекции в г. Сисиан является фактор водыМинздрав: Вероятной причиной вспышки кишечной инфекции в г. Сисиан является фактор воды
Омбудсмен Армении назвал незаконными действия ВС Азербайджана близ Сев личОмбудсмен Армении назвал незаконными действия ВС Азербайджана близ Сев лич
Читать больше



Эксперты
Аналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневраАналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневра
Политолог: Заинтересованность в сохранении МГ ОБСЕ на плаву обусловлена стремлением России затащить Азербайджан в ЕАЭСПолитолог: Заинтересованность в сохранении МГ ОБСЕ на плаву обусловлена стремлением России затащить Азербайджан в ЕАЭС
<Мой шаг>: Во второй раз в кочаряновскую реку народ не войдет<Мой шаг>: Во второй раз в кочаряновскую реку народ не войдет
Юрист: Ситуация в армянских судах ничем не отличается от ситуации 3 года назадЮрист: Ситуация в армянских судах ничем не отличается от ситуации 3 года назад
Прогноз: Кольцо вокруг Алиева будет сужаться и дальшеПрогноз: Кольцо вокруг Алиева будет сужаться и дальше
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности