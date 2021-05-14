Пятница, 14 Мая 2021 17:02

АрмИнфо.Национальное собрание Армении, сегодня, 14 мая в 18:00 созывает внеочередное заседание в связи с ситуацией на государственной границе.

Так, согласно пресс-службе парламента РА, Совет Национального Собрания Армении принял решение о созыве 14 мая в 18.00 часов внеочередного заседания. Решение принято на основании обращения фракции "Процветающая Армения" и предложения депутатов.

Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционные продвижения в направлении Сисиана и Вардениса. И.о. премьер- министра РА накануне вечером сообщил уже о нахождении на территории РА 240-250 азербайджанских военных и поручил провести, соответствующим ответственным лицам консультации для обращения за помощью в ОДКБ.

Сегодня же Пашинян направил официальное обращение главе Таджикистана, председательствующей в Совете Коллективной безопасности ОДКБ и членам СКБ провести обсуждение по второму пункту Договора Организации.