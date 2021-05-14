Пятница, 14 Мая 2021 17:00

АрмИнфо.. Армения имеет легитимное право в результате переговоров, если азербайджанская сторона не отступит, использовать все имеющиеся инструменты, в том числе применить силу. Подобное мнение 14 мая выразил лидер фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян.

<Сейчас применяются правильные инструменты. Потому что нужно исчерпать все возможные средства, а потом только перейти к применению силы. Но есть надежда, что в результате переговоров азербайджанская сторона отступит>, - сказал он.

При этом Марукян расценил как верный шаг обращении руководства Армении в ОДКБ, потому что иначе возможна эскалация ситуации. <Очевидно, что для меня это не внутриполитический вопрос, а вопрос безопасности. Мы никогда не использовали и не собираемся использовать подобное в своих внутриполитических целях и призываем все политические силы воздержаться от подобного. Ведь это не граница <Гражданского договора>. Это наша общая граница. Если нужно вести переговоры - будем вести, если это вопрос борьбы - будем бороться>, - добавил он.

По словам парламентария, сегодня используются все возможные ячейки для информирования международного сообщества о происходящем на границе Армении, в результате чего многие уже реагируют. Работы в этом направлении, по мнению Марукяна, должны быть продолжены, чтобы усилить давление на Азербайджан. <Если Баку увидит, что армянская сторона и международное сообщество не отреагировали должным образом на эти действия, то не успокоится>, - подчеркнул он.

Подобное поведение азербайджанской стороны, как отметил лидер фракции <Просвещенная Армения>, являются нарушением подписного 9 ноября трехстороннего заявления, что должно быть сигналом, как для РА, так и РФ. В этой связи он напомнил о вопросе с гражданами Армении, которые все еще находятся в азербайджанском плену.

При этом он обозначил, что ничего нельзя исключать, так как возможно любое развитие событий. <Могут отступить, а может быть и эскалация, которая приведет к новому конфликту. Поэтому все возможности нужно использовать, чтобы решить данный вопрос мирным путем. Насколько я вижу - все меры в этом направлении предпринимаются>, - заметил Марукян, при этом заметив, что надо учесть сегодняшние послевоенные реальности. При этом, конечно же, как считает политик, было бы верным решением нейтрализовать диверсантов, взяв их в плен, а затем обменять на пленных.

Вместе с тем, Марукян выразил удовлетворенность реакцией международного сообщества на происходящее в Армении, которая однозначна. <Все говорят о том, что азербайджанские войска в обязательном порядке должны вернуться на исходные позиции>, - заявил он.

Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера Сев Лич. С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза.

Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение в направлении Сисиана и Вардениса.