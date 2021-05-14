Пятница, 14 Мая 2021 16:13

АрмИнфо. Преступное присутствие азербайджанских военных на суверенной территории Республики Армения грубо нарушает права приграничных жителей РА. Об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

Как сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена, Защитник прав человека и сотрудники офиса с раннего утра проводят ознакомительную работу в Сюникской области в связи с незаконным, абсолютно беспочвенным пребыванием азербайджанских военных на территории Сев лич (Серное озеро). Визит сопровождал глава общины Горис. В ходе визита прошли обсуждения с гражданскими лицами и военными.

Защитник прав человека ознакомился с ситуацией в районе озера. Выяснилось, что вооруженные силы Азербайджана, ссылаясь на какую-то заведомо фальшивую карту, нарушили территориальную целостность Армении, незаконно продвинулись вглубь страны, в частности, на территорию Сев лич и дальше уже к населенным пунктам.

"Этот акт азербайджанских военных грубо нарушает права приграничных жителей Республики Армения и направлен на запугивание людей. В первый день, 12 мая, они угрожали пастуху из Веришена оружием", - отмечает Татоян.

Защитник прав человека Армении особо указывает, что присутствие азербайджанских военных грубо нарушает международные требования в области прав человека, лишает граждан РА единственного источника дохода для их семей - возможности заниматься животноводством, использовать пастбищ и несет реальную угрозу для доступа общин к ирригационной и питьевой воде, их жизни и безопасности.

"Указанный незаконный акт Вооруженных сил Азербайджана еще раз доказывает императивность предложения Защитника прав человека о создании зоны безопасности, которая будет гарантировать права и мирную жизнь приграничных жителей РА, физическую и психологическую неприкосновенность людей", - подытожил Омбудсмен