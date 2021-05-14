Пятница, 14 Мая 2021 16:06

АрмИнфо.И.о. главы МИД Армении Ара Айвазян второй раз за сутки провел переговоры с Генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники продолжили обсуждение ситуации, сложившейся на армянской государственной границе с 12 мая, а также предпринимаемые шаги для ее разрешения.

Айвазян проинформировал Зася, что от имени и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна были направлены письма президенту Таджикистана - главе государства, председательствующей в Совете Коллективной безопасности ОДКБ и членам Совета с просьбой провести процедуру обсуждений по второму пункту Соглашения.

Состоялся обмен мнения о дальнейших действиях, предусмотренных процедурами.

Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционные продвижения в направлении Сисиана и Вардениса. И.о. премьер- министра РА накануне вечером сообщил уже о нахождении на территории РА 240-250 азербайджанских военных и поручил провести, соответствующим ответственным лицам консультации для обращения за помощью в ОДКБ.