Пятница, 14 Мая 2021 16:05

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра Республики Армения Никол Пашинян 14 мая обратился к действующему Председателю Совета Коллективной Безопасности ОДКБ, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, в рамках реализации положений статьи 2 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, дать поручение о незамедлительном задействовании механизма экстренных консультаций с целью координации позиций государств-членов ОДКБ и принятия мер для устранения возникшей угрозы.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, с письмами, сообщающими о вышесказанном и предоставляющими обстоятельную информацию о сложившейся ситуации, и.о. премьер-министра Армении сегодня обратился ко всем остальным государствам-членам ОДКБ.

Напомним, накануне вечером в ходе заседания Совета Безопасности Армении и.о. премьер-министра РА сообщил о решении обратиться в ОДКБ в связи со сложившейся в Сюнике ситуацией.