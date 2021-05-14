Пятница, 14 Мая 2021 15:02

АрмИнфо.Официальное обращение Армении в ОДКБ в связи с ситуацией вокруг озера Сев Лич я лично рассматриваю как обращение к самой России. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Утром 12 мая ВС Азербайджана перешли границу в районе озера Сев Лич, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером. Вечером того же дня на заседании Совета безопасности Армении и.о. премьер-министра Никол Пашинян охарактеризовал произошедшее в Сюникской области как диверсионное продвижение. Он также оценил данную ситуацию как, по меньшей мере, близкую к кризисной. Накануне Ереван официально обратился в этой связи за помощью к ОДКБ.

“Думаю, что никто в Ереване не ожидает, что остальные страны ОДКБ отправят в Армению свои войска. В целом, обращение в ОДКБ обусловлено ожиданиями мер Москвы в направлении стабилизации ситуации на границе. Вне всяких сомнений возможности для прямого давления на Баку у Москвы есть. Но также однозначно, что задействовать все собственные инструменты для достижения выдворения азербайджанцев из Армении Россия использовать не будет. Будет лишь дипломатия, разговоры, переговоры, но жесткого силового давления Москвы на Баку не будет” – подчеркнул он.

Более того, согласно политологу, для России, по большому счету, совершенно без разницы будет ли озеро под контролем Армении или Азербайджана. В этом свете, Искандарян особо подчеркнул, что даже успешное выдворение азербайджанских военных восвояси, в чем он сомневается, общую ситуацию в текущих отношениях между Ереваном и Баку не изменит.

И вопрос здесь, согласно политологу, совершенно не в озере, о чем азербайджанцы, по его словам, кстати, открыто говорят. Таких ситуаций, по прогнозам Искандаряна, будет еще немало. И все это будет иметь место вне зависимости от решения сегодняшней конкретной проблемы Сев Лича. Хотя для захвата данной территории у Азербайджана могут быть и локальные причины, к примеру, водные ресурсы озера. Может иметь стратегическое значение и данная высота.

"Все это, конечно, может быть так. Но основной резон в действиях Баку – это изменение отношения к конфликту вокруг Арцаха, изменение отношения к самому Арцаху внутри самой Армении. Послушайте заявления армянского руководства, политических деятелей, журналистов и вам станет ясно, что мы уже давно защищаем не Арцах, мы защищаем Сюник. Баку диктует повестку внутри Армении – вот что он делает! А мы раз за разом включаемся в эту навязываемую нам повестку. Еще одной политической целью Баку является поддержание постоянной внутриполитической нестабильности и напряженности в Армении. И думаю, что все это будет продолжаться и дальше”, - подытожил Искандарян.