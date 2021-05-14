Пятница, 14 Мая 2021 14:54

АрмИнфо.Союз армян России обратился в ООН в связи с нарушением Азербайджаном государственной границы Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба САР, в обращении, направленном на имя Генерального Секретаря и представителей стран-членов Совета Безопасности ООН в связи с посягательством Азербайджана на территориальную целостность Армении и нарушением 13 мая подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении, САР обращает внимание на нарушение официальным Баку Устава ООН и норм международного права, а именно:

"Подтверждённый факт пересечения государственной границы суверенного государства - Республики Армения, являющегося членом ООН;

- Углублением на 3,5 км и дислокацией азербайджанских войск в окрестностях армянских населённых пунктов.

Член ООН - Азербайджанская Республика, в последнее время открыто демонстрирует пренебрежение к Уставу ООН и действующим международно-правовым нормам, ставя под угрозу не только территориальную целостность Республики Армения, но и жизнь и безопасность гражданского населения Республики Армения. Подобные действия чреваты эскалацией ситуации вплоть до возникновения вооружённого конфликта, что приведёт к дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении САР.

При этом Союз армян России считает необходимым приведение в действие всех возможных механизмов ООН для воздействия на Азербайджан с целью возвращения этой страны в правовое поле, скорейшего вывода его военных подразделений и восстановления статуса-кво.