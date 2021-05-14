Пятница, 14 Мая 2021 14:34

АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также несколько встреч и совещаний. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента день рабочих встреч, и будет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Соответственно, информируем вас о тех темах, которые будут стоять на повестке дня", - сказал он.

Песков уточнил, что Путин работает в Ново-Огарево, и напомнил о том, что российский лидер ранее провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.