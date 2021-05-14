Пятница, 14 Мая 2021 12:16

АрмИнфо. Посол Британии в Баку Джеймс Шарп заявил, что в Лондоне предпочли бы видеть в Нагорном Карабахе многонациональные миротворческие силы, а не исключительно российский контингент, и рассказал о роли Соединенного Королевства в послевоенных процессах в регионе.

Он также сказал о необходимости обмена картами минных полей и военнопленными и о взаимной заботе о культурном наследии, которое каждая из сторон старается использовать в политических целях для доказательства своего первенства в регионе.

"Я был здесь во время конфликта: Должен отметить невероятные эмоции в связи с победой Азербайджана, я говорил со многими азербайджанцами и прекрасно понимаю их", - прокомментировал Шарп военные действия сентября-ноября 2020 года в разговоре с Би-би-си.

Боевые действия закончились 9 ноября 2020 года соглашением, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России. Одним из его условий стало размещение в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента в составе почти 2 тыс. человек.

Посол отметил, что Британия предпочла бы, чтобы переговоры о перемирии вела Минская группа ОБСЕ, а миротворческий контингент был международным.

"Нужно изучить мандат [миротворческих сил РФ], финализировать этот мандат <...> Что может быть альтернативой [российской миссии], что может последовать за ней?"

Он, однако, позитивно оценил повестку трехсторонних переговоров между Баку, Ереваном и Москвой об открытии транспортных коммуникаций в регионе и экономическом сотрудничестве.

Шарп выразил поддержку инициативам по реконструкции поселений на возвращенных Азербайджаном территориях и возвращению беженцев и призвал официальный Баку допустить к участию в этих процессах оппозицию и гражданское общество.

Основание в этом он увидел в широкой общественной поддержке инициатив в обществе.

"Мы призываем правительство рассматривать это как возможность допустить участие всего общества - некоммерческих организаций, СМИ и, например, оппозиции, - в этой национальной программе реконструкции",

- сказал британский дипломат.

Шарп упомянул, что в Армении идет подготовка к парламентским выборам 20 июня.

"Было бы здорово, если бы Азербайджан, победив в войне, взял на себя роль лидера в построении мира", - сказал дипломат.

Он также признал, что остается нерешенным статус Нагорного Карабаха. "В конце концов, вопрос окончательного урегулирования, мирного договора, должен быть разрешен, и сопредседатели Минской группы должны сыграть в этом роль", - сказал Шарп.

Усилия Британии, которая не входит в эту группу, направлены на преодоление последствий войны и поддержку гуманитарных и международных организаций, работающих в регионе, таких как Международный комитет Красного Креста, ЮНИСЕФ и программа развития ООН, подчеркнул дипломат.